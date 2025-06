WERBUNG

Die Ukraine und Russland haben am Donnerstag einen weiteren Austausch von Kriegsgefangenen auf der Grundlage des Istanbuler Abkommens vom 2. Juni durchgeführt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass sich der jüngste Austausch auf "schwer verwundete und schwerkranke Krieger" konzentrierte.

Die ukrainische Koordinierungsstelle für die Behandlung von Kriegsgefangenen gab eine Erklärung ab, in der es hieß, dies sei Teil eines größeren Austauschs, der in mehreren Phasen fortgesetzt werde.

"Diese Soldaten benötigen dringende medizinische Versorgung und werden umfassende Hilfe erhalten, einschließlich psychologischer Rehabilitation und finanzieller Entschädigung für ihre Zeit in Gefangenschaft", so das Koordinationshauptquartier.

Kyjiw gibt nicht bekannt, wie viele ukrainische Verteidiger in jeder Phase ausgetauscht wurden. Es wird erwartet, dass die ukrainischen Behörden diese Informationen veröffentlichen, sobald der Austausch abgeschlossen ist.

Kyjiw teilte mit, dass viele der schwer verletzten Soldaten, die am Donnerstag nach Hause zurückgekehrt sind, in Kampfhandlungen in den Regionen Donezk, Luhansk, Charkiw, Cherson und Saporischschja eingesetzt waren.

Einige der zurückgekehrten Soldaten gelten als "vermisst", während sich viele seit über drei Jahren in russischer Gefangenschaft befinden.

Kyjiw und Moskau haben in den letzten Tagen einen Austausch von Kriegsgefangenen durchgeführt. Bei den Gesprächen in Istanbul einigten sich beide Seiten auf den Austausch von jungen Soldaten unter 25 Jahren sowie von schwer verletzten und kranken Kriegsgefangenen.

Sie haben auch vereinbart, die Leichen der Soldaten zu überführen.

Am Mittwoch teilte die Ukraine mit, dass sie die Leichen von 1.212 gefallenen Verteidigern zurückgebracht hat. Die Überführung erfolgte in einer koordinierten Aktion, an der der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU), die Streitkräfte, das Innenministerium, das Büro des Ombudsmanns, der Staatliche Notdienst und andere nationale Sicherheits- und Verteidigungseinrichtungen beteiligt waren.

Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz unterstützte die Operation.

Beamte betonten, dass Ermittlungs- und Forensik-Teams des Innenministeriums und des Gesundheitsministeriums daran arbeiten, die Leichen so schnell wie möglich zu identifizieren.

Wladimir Medinskij, Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Leiter der russischen Delegation bei den Istanbuler Gesprächen, erklärte, die Ukraine habe die sterblichen Überreste von 27 russischen Militärangehörigen freigegeben.

Die ukrainische Seite gab nicht bekannt, wie viele russische Leichen an Moskau übergeben wurden.

Nach dem Treffen in der Türkei am 2. Juni sagte Medinsky, Russland werde 6.000 Leichen ukrainischer Soldaten und Offiziere überführen.