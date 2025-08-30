Weht Trumps Rachefeldzug über den Atlantik?

In den letzten Wochen des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2024 hatte US-Präsident Donald Trump eine besondere Botschaft für die Wähler: ein Versprechen von Rache und Vergeltung.

Auf Kundgebungen im ganzen Land schwor Trump, den "Feind im Inneren" auszurotten, und sagte, er würde sogar das Militär einsetzen, um gegen seine politischen Gegner vorzugehen, seien sie nun vermeintlich oder tatsächlich.

Mit seinen Worten: "Diejenigen, die in skrupelloses Verhalten verwickelt sind, werden aufgespürt, gefasst und strafrechtlich verfolgt werden, und zwar in einem Ausmaß, das es in unserem Land leider noch nie gegeben hat."

Es scheint, dass Trump, der seine zweite Amtszeit nach Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar, im Weißen Haus begonnen hat, glaubt, dass die Zeit für die Bestrafung "skrupellosen Verhaltens" gekommen sei.

Trumps Vergeltung

Und das betrifft in erster Linie diejenigen, die Trump in der Öffentlichkeit gekreuzt haben - in den USA und vielleicht auch in Europa.

"Wir sehen sicherlich eine Intensität der Vergeltung durch Trump, die es vorher nicht gab", sagte Sudha David-Wilp, eine Senior Fellow und Vizepräsidentin des German Marshall Fund, einer globalen Denkfabrik, gegenüber Euronews.

Und das, nachdem er die Bundesregierung und das Militär von vermeintlichen Feinden gesäubert und Universitäten, Medien, kulturelle Einrichtungen und sogar Sportmannschaften angegriffen hat.

"Die Frage ist, wie viel Biegung das US-System unter Trump aushalten kann", fügte David-Wilp hinzu.

In der vergangenen Woche führte das FBI eine Razzia in der Wohnung und im Büro des ehemaligen nationalen Sicherheitsberaters von Trump, John Bolton, durch - offenbar im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung wegen des möglichen Missbrauchs von Verschlusssachen.

Der ehemalige nationale Sicherheitsberater John Bolton winkt, als er am Freitag, dem 22. August 2025, in Bethesda, Maryland, bei seinem Haus ankommt. (AP Photo/Manuel Balce Ce AP Photo

Bolton war nach seiner Entlassung im Jahr 2019 zu einem häufig geäußerten Kritiker von Trump geworden und hatte sich mit der ersten Trump-Regierung wegen eines brisanten Memorandums angelegt, das er über seine Zeit im Weißen Haus geschrieben hatte. Ein Buch, dessen Veröffentlichung Trump zu verhindern versuchte.

Bolton, der in der Regierung von George W. Bush zwei Jahre lang als US-Botschafter bei den Vereinten Nationen tätig war, schien sich nicht einschüchtern zu lassen. Nur wenige Tage nach der Razzia veröffentlichte er eine vernichtende Bewertung von Trumps Ukraine-Politik.

"Da die Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland, mehreren europäischen Ländern und den USA durch Verwirrung, Eile und das Fehlen einer erkennbaren Verständigung zusammengebrochen sind, könnten Trumps Verhandlungen in den letzten Zügen liegen, ebenso wie seine Kampagne für den Friedensnobelpreis", schrieb Bolton in einem Meinungsartikel, der im Washington Examiner, einem konservativen Nachrichtenmagazin, veröffentlicht wurde.

Trump reagierte mit wütenden Beiträgen in den sozialen Medien und sagte, dass der Zeitpunkt der Razzia reiner Zufall sei und er nichts damit zu tun habe.

Das gleiche Muster zeigte sich im Fall von Chris Christie.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, während des Wahlkampfs 2024 AP Photo

Trump lässt "Bridgegate" wieder aufleben

Der ehemalige Gouverneur von New Jersey war eine der ersten Persönlichkeiten des republikanischen Establishments, die Trump bei dessen unwahrscheinlicher Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2016 unterstützten, und wurde sogar Vorsitzender von Trumps Übergangsteam.

Aber das war damals. Während Trumps erster Amtszeit kam es zu einem heftigen Streit zwischen Christie und dem unerfahrenen Präsidenten, die sich gegenseitig vorwarfen, völlig inkompetent zu sein.

Nach der Bolton-Razzia trat Christie im nationalen Fernsehen auf und kritisierte Trump dafür, dass er das Justizministerium in sein eigenes Vergeltungskommando verwandelt hatte.

"Es ist schon komisch, den Präsidenten so über Bolton und geheime Informationen reden zu hören, aber als er die geheimen Informationen hatte, galten die gleichen Regeln nicht", sagte Christie auf ABC News.

Auch hier war Trump wütend. Er droht nun damit, eine weitere föderale Untersuchung zu "Bridgegate" einzuleiten, einem Skandal, der die politische Welt 2013 erschütterte, als Christie Gouverneur war.

Er entstand durch die fünftägige Sperrung von zwei lokalen Fahrspuren der George Washington Bridge, die den Hudson River westlich von Manhattan überspannt. Eine Maßnahme, die zu lähmenden Verkehrsbehinderungen auf der Seite von New Jersey führte, angeblich um einen örtlichen Bürgermeister dafür zu bestrafen, dass er sich weigerte, Christies Wiederwahl zu unterstützen.

Auf diesem Archivfoto vom 11. Januar 2014 überquert der Verkehr die George Washington Bridge in Fort Lee, New Jersey. AP Photo

Zwei enge Mitarbeiter von Christie mussten sich vor Gericht verantworten, aber die Verurteilungen wurden später vom Obersten Gerichtshof aufgehoben. Christie selbst wurde zwar entlastet, konnte aber den politischen Gestank des Skandals nie ganz loswerden.

Trump hat sich nie für "Bridgegate" interessiert. Bis jetzt.

"Chris hat sich geweigert, die Verantwortung für diese kriminellen Handlungen zu übernehmen", schrieb Trump nach dem jüngsten Fernsehinterview von Christie. "Um der GERECHTIGKEIT willen sollten wir uns vielleicht noch einmal mit dieser sehr ernsten Situation befassen? KEINER STEHT ÜBER DEM GESETZ!"

Trump wies andere scharfe Kritiker darauf hin, dass sie einen Preis zu zahlen haben, wenn sie ihm in der Öffentlichkeit in die Quere kommen. Dies kann in Form einer tatsächlichen Untersuchung geschehen, wie bei Bolton, oder in Form einer drohenden Untersuchung, wie bei Christie.

Anfang August leitete Trumps Justizministerium Ermittlungen gegen zwei seiner schärfsten juristischen Widersacher ein: Der demokratische Senator Adam Schiff aus Kalifornien, der das erste Amtsenthebungsverfahren des Repräsentantenhauses gegen Trump im Jahr 2019 leitete, und die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, deren Büro Trump in einem Fall von Zivilbetrug erfolgreich verfolgte.

Letzte Woche hat Trump die Gouverneurin der Federal Reserve, Lisa Cook, entlassen, deren geldpolitische Vorstellungen nicht mit denen des Präsidenten übereinstimmen.

In allen drei Fällen nutzte die Regierung Hypothekenunterlagen als Waffe gegen ihre Gegner, indem sie James, Schiff und Cook unterstellte, sie hätten Kreditgeber angelogen, um günstige Kredite zu erhalten.

Lange Liste von Demokraten auf Tramps Fahndungsliste

Es gibt eine lange Liste von Demokraten, die auf Trumps Fahndungsliste stehen, von Joe Biden und Kamala Harris bis hin zu ehemaligen hochrangigen Militär- und Geheimdienstmitarbeitern sowie praktisch jedem, der ihm öffentlich widersprochen hat.

In einem berühmt gewordenen Beitrag auf Truth Social teilte er im Juli ein von einer künstlichen Intelligenz generiertes Video, in dem Barack Obama von FBI-Agenten in Handschellen aus dem Oval Office gezerrt wird.

Trump hat viele politische Gegner in den Vereinigten Staaten - aber was ist mit Europa? Schützt die Trennung eines großen Ozeans ehemalige und aktuelle EU- und nationale Regierungsvertreter vor Trumps Zorn?

Die EU-Kommission lehnte es ab, sich zu möglichen Befürchtungen über einen Rachefeldzug gegen Europa von Trump zu äußern.

"Dies sind reine Spekulationen", sagte eine Sprecherin der Kommission gegenüber Euronews.

Spekulationen vielleicht, aber nicht unberechtigt.

Vor zwei Wochen kündigte die Trump-Administration Sanktionen gegen zwei Richter und zwei Staatsanwälte des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag an, weil sie Amerikaner und Israelis verfolgt hatten.

Dies ist nur der letzte in einer Reihe von Schritten, die Trump unternommen hat, um den Gerichtshof zu schwächen.

Unterdessen gehen Trumps Angriffe weiter.

Letzte Woche verblüffte sein Botschafter in Paris die politische Klasse Frankreichs, indem er die Regierung öffentlich und scheinbar aus heiterem Himmel der Untätigkeit gegen den zunehmenden Antisemitismus beschuldigte.

US-Botschafter in Frankreich, Charles Kushner. AP Photo

Botschafter Charles Kushner, der Vater von Trumps Schwiegersohn Jared und ein verurteilter Verbrecher, der von Chris Christie strafrechtlich verfolgt wurde, ignorierte daraufhin eine Vorladung ins französische Außenministerium, um sich zu erklären - und wahrscheinlich, um sich eine Abreibung anzuhören.

Der Schritt kam Tage, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron seine Bereitschaft erklärt hatte, Palästina als Staat anzuerkennen - eine Position, die Trump entschieden ablehnt.

Einige Tage später drohte Trump mit Sanktionen gegen Beamte der EU oder der Mitgliedstaaten, die für die Umsetzung des bahnbrechenden Digital Services Act (DSA) der EU verantwortlich sind, da sich die USA darüber beschwert hatten, dass das Gesetz die Amerikaner zensiert und den US-Tech-Unternehmen Kosten auferlegt.

Ein solcher Schritt wäre eine beispiellose Maßnahme, die den Kampf der Trump-Regierung gegen das, was sie als Europas Versuch ansieht, konservative Stimmen zu unterdrücken, eskalieren würde.

Die Europäische Kommission wies diese Anschuldigungen entschieden zurück. Ein Sprecher fügte hinzu, dass sich die letzten drei DSA-Durchsetzungsentscheidungen gegen AliExpress, Temu und TikTok richteten - allesamt in chinesischem Besitz.

Nach Ansicht von Experten könnte Trump Einzelpersonen mit Visabeschränkungen oder anderen Strafen sanktionieren.

"Menschen könnten ihr Vermögen in den USA einfrieren oder ihre Namen auf internationale Fahndungslisten setzen lassen, von denen sie nur schwer wieder entfernt werden können", sagte Sven Biscop, Professor an der Universität Gent und am Egmont Royal Institute for International Relations, gegenüber Euronews.

Bretonische Äußerungen zum Weißen Haus von Trump

"Es ist beängstigend. Trump versucht, seine Version der Wahrheit durchzusetzen. Nicht einmal die Chinesen tun das", fügte er hinzu.

Eine Person, die in Trumps Fadenkreuz geraten könnte, ist die ehemalige EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, unter deren Leitung die EU eine harte Haltung gegenüber US-Tech-Giganten wie Google, Facebook oder Apple eingenommen hat.

In einem Interview mit Fox Business Network während seiner ersten Amtszeit sagte Trump über Vestager, dass sie "die Vereinigten Staaten vielleicht mehr hasst als jeder andere Mensch, den ich je getroffen habe".

Ein weiterer scharfer Kritiker Trumps ist der ehemalige EU-Binnenmarktkommissar und französische Wirtschaftsminister Thierry Breton.

Die EU-Kommissare Margrethe Vestager (links) und Thierry Breton sprechen auf einer Pressekonferenz zum Digital Markets Act im EU-Hauptquartier in Brüssel, 25. März 2024. AP Photo

In einem Meinungsartikel in einer britischen Zeitung griff er diese Woche das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA scharf an und warnte vor weiteren Demütigungen und Instabilitäten, falls Brüssel sich nicht gegen Trumps Versuche wehrt, gegen die europäischen Technologievorschriften vorzugehen.

Trumps Verbündete im US-Kongress haben Breton "eingeladen", nächste Woche vor einem Ausschuss auszusagen, was Breton öffentlich ablehnte. Beobachten Sie diese Stelle!

Auch die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in der Vergangenheit in Trumps Fadenkreuz geraten.

In ihren Memoiren "Freiheit", die 2024, drei Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt, veröffentlicht wurden, stellt Merkel fest, dass Trump sie und Deutschland in seinem erfolgreichen Wahlkampf 2016 ins Visier genommen hat, indem er behauptete, dass ihre Aufnahme von mehr als einer Million Flüchtlingen Deutschland "ruiniert" habe, und Berlin beschuldigte, sich an den US-Militärinvestitionen zu bereichern.

Sie sagte auch, ihr erster Fehler gegenüber Trump sei gewesen, ihn zu behandeln, "als ob er völlig normal wäre".