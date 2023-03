Wahlen in Estland: Erstmals mehr digitale Wähler als Papierwähler

Zum ersten Mal seit der Einführung der Internet-Wahl in Estland wurden bei den Parlamentswahlen in diesem Monat mehr digitale Stimmen abgegeben als physische Papierwahlen.

Das baltische Land führte die elektronische Stimmabgabe 2005 im Rahmen einer Initiative zur Förderung elektronischer Behördendienste und digitaler Dienstleistungen auf allen Ebenen der Gesellschaft ein, d. h. die Einwohner können u. a. über das Internet ein Bankkonto eröffnen, Dokumente unterzeichnen, Steuern einreichen oder ein Rezept einholen.

Die einzige Dienstleistung, die eingeschränkt ist, ist die Einreichung einer Scheidung, und die hohe Wahlbeteiligung spiegelt das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität der Internetwahl wieder

"Alle unsere Wahlen - Kommunalwahlen, Parlamentswahlen und Europawahlen - sind mit der elektronischen Stimmabgabe verbunden, und wenn nun die digitale Stimmabgabe die traditionelle Stimmabgabe überholt hat, spricht das Bände über unser Vertrauen", sagte Erika Piirmets, Beraterin für digitale Transformation bei e-Estonia.

"Es gibt politische Parteien, die gegen die elektronische Stimmabgabe sind, und in Estland findet gerade eine Diskussion darüber statt. Wir müssen uns der Bedenken bewusst sein, mehr Informationen weitergeben und noch transparenter sein, um zu zeigen, wie sicher das System ist", erklärte sie gegenüber Euronews Next.

Andere Länder haben versucht, ihre eigenen Versionen der Internet-Wahl einzuführen, wie Kanada und die Schweiz, allerdings mit begrenztem Erfolg. Piirmets ist der Meinung, dass Estland aufgrund des starken elektronischen Identitätssystems, das jeder nutzt und das einer der Bausteine des i-Votings ist, ein herausragender Erfolg ist.

Sobald die Wähler ihre Stimme vor der Wahl abgegeben haben, können sie ihre Meinung jederzeit ändern, indem sie am Wahltag persönlich mit einem Papierstimmzettel wählen, der die vorherige i-Stimme ungültig macht. Die Wähler müssen zunächst eine Wahlanwendung herunterladen, dann ihren Personalausweis in das Lesegerät stecken und ihre Wahlberechtigung und ihre Bezirkszugehörigkeit überprüfen.

Nach der Anmeldung wird ihnen eine Liste von Kandidaten angezeigt, aus der sie den gewünschten Kandidaten auswählen. Sie müssen einen PIN-Code eingeben, um die Wahl mit ihrer digitalen Unterschrift zu bestätigen, und damit ist der Vorgang abgeschlossen.

Warum ist i-voting in Estland so beliebt?

Ein Grund für die Beliebtheit und den Erfolg der elektronischen Stimmabgabe in Estland könnte darin liegen, dass die digitalen Systeme zu einer Zeit eingeführt wurden, als man sich noch weniger Gedanken über die Sicherheit und Integrität der Systeme machte. So haben sich die estnischen Wähler im Laufe der Jahre, in denen es keinen einzigen nachgewiesenen Fall von i-Voting-Betrug gab, sehr gut daran gewöhnt.

"Wir haben die Dienste so früh eingeführt, dass die Menschen sich der verschiedenen Sicherheitsprobleme, die damit verbunden sind, gar nicht bewusst waren", erklärt Piirmets.

"Wenn wir jetzt in der gleichen Situation wären und versuchen würden, die elektronische Stimmabgabe verfügbar zu machen, gäbe es wohl mehr Widerstand, weil sich die Menschen jetzt bewusster sind, dass diese Systeme anfällig für Angriffe sein könnten", fügte sie hinzu.

Eine natürliche digitale Kluft

Sind nach Abschluss der Wahl irgendwelche Muster erkennbar, wer i-Voting nutzt und wer nicht? Gibt es in Estland eine digitale Kluft zwischen Altergruppen oder unterschiedlichen Muttersprachlern?

Laut E-Estonia gibt es sowohl bei der elektronischen Stimmabgabe als auch bei digitalen Diensten im Allgemeinen immer noch eine Kluft, aber kein klares Muster, dass beispielsweise ältere Menschen die Technologie meiden."Die Menschen haben ihre persönlichen Vorlieben, wie sie digitale Dienste nutzen wollen, und wir können kein Profil der Wähler erstellen", so Piirmets.

Die estnischen Behörden haben noch keine Informationen über mögliche Angriffsversuche auf das i-Voting-System während des Wahlzyklus 2023 veröffentlicht.

