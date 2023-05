Welche Länder versuchen, künstliche Intelligenz wie zu regulieren?

Von Reuters

Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz hat den Ruf nach Regulierung laut werden lassen. Einige Länder tun dies bereits oder planen eine Regulierung.

Die rasende Geschwindigkeit, mit der sich KI-Anwendungen wie ChatGPT von OpenAI entwickeln, machen es Regierungen und Behörden nicht leicht, sich auf Gesetze für die Nutzung dieser Technologie zu einigen.

Hier der Stand der Dinge zu Ansätzen, die nationale und internationale Gremien zur Regulierung von KI-Tools verfolgen.

Europäische Union

Die Europäische Verbraucherorganisation (BEUC) sieht ebenfalls Handlungsbedarf bei ChatGPT und anderen KI-Anwendungen. Sie hat die EU-Verbraucherschutzbehörden aufgefordert, die Technologie und möglichen Schaden für den Einzelnen zu untersuchen.

Zwölf Abgeordnete des EU-Parlamentes haben im April die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert, einen Gipfel abzuhalten, um Wege zu finden, die Entwicklung der KI-Systeme zu kontrollieren – sie würden sich schneller als erwartet entwickeln.

Der Europäische Datenschutzausschuss, oberstes Gremium der nationalen Datenschutzbeauftragten Europas, hat im April erklärt, es sei eine Arbeitsgruppe zum Thema ChatGPT eingerichtet worden - möglicherweise ein erster, wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer gemeinsamen Haltung zur Festlegung von Datenschutzvorschriften für KI.

Die Abgeordneten diskutieren auch die Einführung eines KI-Gesetzes in der Europäischen Union, das für jeden gelten soll, der ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietet, die KI nutzt. Die Abgeordneten haben vorgeschlagen, verschiedene KI-Tools nach ihrem Risikoniveau zu klassifizieren, von niedrig bis unannehmbar.

China

Chinas Cyberspace-Regulierungsbehörde stellte im April einen Entwurf für Maßnahmen zur Regulierung generativer KI-Dienste vor und erklärte, sie fordere von Unternehmen, den Behörden Sicherheitsbewertungen vorzulegen, bevor ihre KI-Produkte für die Allgemeinheit nutzbar gemacht werden.

Peking will führende Unternehmen bei der Entwicklung von KI-Modellen unterstützen, die mit cChatGPT konkurrieren können, so das Büro für Wirtschaft und Informationstechnologie im Februar.

USA

Die US. Regierung hat im April erklärt, sie wolle öffentliche Stellungnahmen zu möglichen Maßnahmen zur Rechenschaftspflicht für KI-Systeme einholen.

Präsident Joe Biden hatte gegenüber Beratern für Wissenschaft und Technologie erklärt, dass KI bei der Bekämpfung von Krankheiten und dem Klimawandel helfen könne, dass es aber auch wichtig sei, sich mit potenziellen Risiken für die Gesellschaft, die nationale Sicherheit und die Wirtschaft zu befassen.

Spanien

Die spanische Datenschutzbehörde hat im April eine Voruntersuchung zu möglichen Datenschutzverletzungen durch ChatGPT eingeleitet. Sie hat auch den EU-Datenschutzbeauftragten gebeten, Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit ChatGPT zu bewerten, so die Agentur am 11. April gegenüber Reuters.

Großbritannien

Großbritannien hat im März erklärt, es delegiere die Verantwortung für die Regulierung von KI an seine Regulierungsbehörden für Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit sowie Wettbewerb statt eine neue Behörde zu schaffen.

Frankreich

Frankreichs Datenschutzbehörde CNIL erklärte im April, sie untersuche mehrere Beschwerden über ChatGPT, nachdem es in Italien wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Datenschutzbestimmungen vorübergehend verboten war.

Die französische Nationalversammlung genehmigte im März den Einsatz von KI gestützter Videoüberwachung während der Olympischen Spiele 2024 in Paris und setzte sich damit über Bürgerrechtsgruppen hinweg, die kritisieren, die Technologie stelle eine Bedrohung der bürgerlichen Freiheiten dar.

Irland

Generative KI, wie ChatGPT, muss reguliert werden, aber die Behörden müssten den richtigen Ansatz finden, bevor sie Verbote erlassen, die " nicht wirklich standhalten werden", so Irlands Datenschutzbeauftragter am 20. April.

Italien

ChatGPT ist für Nutzer in Italien wieder verfügbar, so ein Sprecher von OpenAI am 28. April. Italien hatte ChatGPT im März vorübergehend verboten, nachdem die italienische Datenschutzbehörde Bedenken wegen möglicher Verletzungen der Privatsphäre geäußert hatte. Zudem hatte OpenAI keine Altersüberprüfung sichergestellt. Italien hatte gefordert, das Nutzer mindestens 13 Jahre alt sein müssen..

Japan

Der Minister für digitale Transformation, Taro Kono, sagte im April, er wolle, dass bei einem Treffen der Minister für digitale Angelegenheiten der G7-Staaten KI-Technologien, einschließlich ChatGPT, diskutiert werden und eine einheitliche Haltung der G7-Staaten zustande kommt.

Australien

Die australische Regierung hat das wichtigste wissenschaftliche Beratungsgremium des Landes um Rat gebeten, wie sie auf KI reagieren soll. Die australische Regierung erwägt ihre nächsten Schritte, so ein Sprecher des Industrie- und Wissenschaftsministers im April.