Eine systematische Überprüfung von 25 Studien, die über einen Zeitraum von fast 50 Jahren durchgeführt wurden, ergab einen starken Zusammenhang zwischen Pestiziden, die häufig in Lebensmitteln vorkommen, und niedrigeren Spermienkonzentrationen.

Ein Forscherteam des George Mason University College of Public Health und der Northeastern University in den USA hat Forschungsergebnisse veröffentlicht, die auf einen engen Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber gängigen Pestiziden und einer geringeren Spermienzahl hinweisen.

"Zu verstehen, wie sich Insektizide auf die Spermienkonzentration beim Menschen auswirken, ist von entscheidender Bedeutung, da sie in der Umwelt allgegenwärtig sind und nachweislich die Fortpflanzung gefährden", sagte Lauren Ellis, eine an dem Forschungsprojekt beteiligte Doktorandin an der Northeastern University.

"Insektizide sind ein Problem für die öffentliche Gesundheit und alle Männer, die ihnen vor allem durch den Verzehr von kontaminierten Lebensmitteln und Wasser ausgesetzt sind", fügte sie hinzu.

Die Studie, die heute in der Fachzeitschrift Environmental Health Perspectives veröffentlicht wurde, umfasste eine systematische Überprüfung von 25 Studien zu diesem Thema, die über einen Zeitraum von 50 Jahren durchgeführt wurden.

Diese Studien untersuchten insbesondere die Auswirkungen der Exposition gegenüber zwei weit verbreiteten Insektizidklassen, Organophosphate und N-Methylcarbamate, wobei das Forscherteam in allen Studien einen Zusammenhang mit einer geringeren Spermienkonzentration feststellte.

Nach Angaben der National Library of Medicine in den USA gehören phosphororganische Pestizide (OP) aufgrund ihrer hohen Wirksamkeit und ihres breiten Wirkungsspektrums zu den am häufigsten verwendeten chemischen Stoffen bei der Bekämpfung von Insekten auf Gemüse.

Rückstände von OPs sind wahrscheinlich in gängigen Lebensmitteln wie Salat und Kohl zu finden. Nach Angaben der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) sind N-Methylcarbamate in einem breiten Spektrum von Feld-, Obst- und Gemüsekulturen gleichermaßen verbreitet.

Die Spermienkonzentration oder Spermiendichte bezieht sich auf die Anzahl der Spermien pro Milliliter Samenflüssigkeit und hat einen wichtigen Einfluss auf die Fruchtbarkeit.

Die Spermienzahl bezieht sich auf die Gesamtzahl der Spermien in einer Probe oder einem Ejakulat, die durch Multiplikation der Spermienkonzentration mit dem Spermavolumen berechnet werden kann.

Die Spermienkonzentration "ist jedoch ein wichtiges Maß für die Spermienqualität, wenn es darum geht, Männer in verschiedenen Studien zu vergleichen, da sie die Variabilität des Spermavolumens ausgleicht", erklärte Melissa J. Perry, Dekanin des George Mason University College of Public Health, in einem Interview mit CNN.

"Es gibt genügend Beweise, die dafür sprechen, die Exposition gegenüber Insektiziden zu reduzieren, insbesondere bei Männern, die eine Familie gründen und Kinder zeugen wollen", fügte Perry in einem separaten Video hinzu, in dem die Ergebnisse vorgestellt wurden.

Sie räumte auch ein, dass die Forscher von den Ergebnissen "überrascht" waren, und forderte die politischen Entscheidungsträger auf, die Insektizidbelastung als Problem der öffentlichen Gesundheit anzuerkennen.

In den letzten 50 Jahren hat sich die Zahl der Spermien weltweit halbiert.

Eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Studie von Hagai Levine von der Hadassah Braun School of Public Health der Hebräischen Universität Jerusalem zeigte ebenfalls, dass sich dieser Trend seit der Jahrhundertwende beschleunigt hat.