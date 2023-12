Ähnlich wie in China gibt es auch in mehreren europäischen Ländern immer mehr Fälle von Mykoplasma pneumoniae, einem Bakterium, das eine "wandernde Lungenentzündung" verursacht. Wie ernst ist die Krankheit?

Mehrere europäische Länder haben in diesem Jahr einen Anstieg der Fälle von Lungenentzündung bei Kindern gemeldet, der mit dem Anstieg der Infektionen in China vergleichbar ist.

Lungenentzündung löst Covid ab

Die Infektionen werden durch Mycoplasma pneumoniae verursacht, ein Bakterium, das leichte Atemwegsinfektionen bis hin zu schwerer Lungenentzündung verursachen kann.

Mycoplasma pneumoniae ist eine häufige Ursache für Lungenentzündungen bei Kindern im Schulalter und kann nach Angaben von Public Health France 30 bis 50 Prozent der in der Gemeinschaft erworbenen Lungenentzündungen bei Kindern ausmachen.

Bei einer Lungenentzündung entzünden sich die Luftsäcke der Lunge. Sie können sich mit Flüssigkeit oder Eiter füllen und Symptome wie Husten oder Atembeschwerden verursachen.

Sechs Länder in der Europäischen Union bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum haben bisher einen Anstieg der Mykoplasma-pneumoniae-Infektionen gemeldet, was auf das normale Wiederauftreten der Bakterien zurückzuführen sein könnte.

Dies könnte auch auf die begrenzte Übertragung während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sein, so die EU-Gesundheitsbeamten.

Was sind die Symptome?

Einige Länder, darunter Dänemark und Frankreich, haben den Anstieg der Fälle als "Epidemie" eingestuft.

Hanne-Dorthe Emborg, eine leitende Forscherin am dänischen Statens Serum Institut, erklärte gegenüber Euronews Next, dass man von einer Epidemie spricht, wenn mehr als 10 Prozent der von Ärzten durchgeführten Tests positiv auf Mykoplasmen sind.

Es ist keine Krankheit, die sich sehr schnell entwickelt. Normalerweise verläuft sie langsamer. Man kann Husten haben, müde sein und Kopfschmerzen haben. Hanne-Dorthe Emborg Senior researcher, Statens Serum Institute

"Es handelt sich um grippeähnliche Symptome, aber man hat normalerweise viel Husten", sagte Emborg.

"Es handelt sich nicht um eine sich schnell entwickelnde Krankheit. Sie verläuft in der Regel langsamer, und man kann Husten haben, müde sein und Kopfschmerzen haben, und wenn das lange anhält, kann es sich um eine Mykoplasmen-Pneumonie handeln", fügte sie hinzu.

Mykoplasmen sind eine der Hauptursachen für eine "ambulante Lungenentzündung", eine milde Form der Infektion, bei der die Betroffenen ihren normalen Tätigkeiten nachgehen können.

Husten, Müdigkeit und Kopfschmerzen könnten Symptome sein

Die Forscher Mike Beeton und Patrick Meyer Sauteur begannen im Jahr 2020, die Überwachung des Bakteriums Mycoplasma pneumoniae zu untersuchen und stellten fest, dass wie bei anderen Atemwegsinfektionen die Fälle aufgrund der COVID-19-Beschränkungen zu verschwinden begannen.

"Es überraschte uns nicht, dass die Nachweise von Mycoplasma pneumoniae in vielen verschiedenen Ländern der Welt sehr stark zurückgegangen waren", sagte Beeton, der an der Cardiff Metropolitan University in Großbritannien medizinische Mikrobiologie studiert, gegenüber Euronews Next.

Aber während andere häufige Infektionen wie Grippe und das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) wieder auftauchten, blieben Mykoplasmen aus. "Wir wussten, dass es irgendwann wieder auftauchen würde, denn es gab immer noch diese gelegentlichen Nachweise hier und da in verschiedenen Ländern", sagte er.

Wo breitet sich das Virus aus?

Das Team, das die internationale Überwachung der Infektion koordiniert, hat festgestellt, dass die Zahl der Mycoplasma pneumoniae-Infektionen in den letzten sechs Monaten schleichend angestiegen ist.

Bei der Analyse von Überwachungsdaten aus 24 Ländern zwischen April und September 2023 stellten sie fest, dass die Inzidenz in Europa und Asien höher war. Die "häufigsten Nachweise" in Europa wurden in Dänemark, Schweden, der Schweiz und Wales gemacht, fügten sie in einem Artikel hinzu, der letzten Monat in der Zeitschrift Lancet veröffentlicht wurde.

Mehrere europäische Länder haben kürzlich einen Anstieg der Fälle gemeldet.

Die dänischen Gesundheitsbehörden erklärten, dass seit dem Sommer ein Anstieg der Mycoplasma pneumoniae-Infektionen zu verzeichnen sei, und zwar "deutlich mehr Fälle als üblich".

In Frankreich wurde ein "ungewöhnlicher Anstieg" von Mycoplasma pneumoniae-Infektionen der Atemwege gemeldet, mit einer erhöhten Zirkulation seit Herbstbeginn und einer höheren Zahl von Fällen im Vergleich zu 2019 und 2022, "was eine epidemische Situation widerspiegelt".

Die Niederlande meldeten ebenfalls einen Anstieg der Fälle von Lungenentzündung, wobei das öffentliche Gesundheitsinstitut RIVM Euronews Next mitteilte, dass es insbesondere einen Anstieg der Lungenentzündungsinfektionen bei Kindern im Alter von fünf bis 14 Jahren gegeben habe.

Das Institut hat die Allgemeinmediziner gebeten, zusätzliche Rachen- und Nasenproben für Tests zu nehmen.

Warum nehmen die Fälle von "wandernder Lungenentzündung" jetzt zu?

Es ist nicht bekannt, warum diese Fälle gerade jetzt ansteigen, aber einige Gesundheitsbeamte meinen, dass dies auf eine Verzögerung nach der Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen zurückzuführen sein könnte.

Laut Beeton gibt es einige Theorien darüber, warum es so lange gedauert hat, bis dieses Bakterium nach der Pandemie wieder auftauchte, unter anderem, dass es eine längere Inkubationszeit hat und langsam wächst.

Das Ausmaß der Fälle, die in den Ländern auftreten, sei zwar "besorgniserregend", aber nicht überraschend. Dänische Gesundheitsbehörden sagen, dass Epidemien von Mykoplasma pneumoniae in der Vergangenheit etwa alle vier Jahre aufgetreten sind, wobei die letzte Epidemie von 2015 bis 2018 stattfand.

Unmittelbar vor der COVID-19-Pandemie gab es eine hohe Zahl von Fällen, die jedoch aufgrund von Beschränkungen auf ein "ungewöhnlich niedriges Niveau" sanken.

"Während der Pandemie zirkulierte so gut wie nichts, und als wir dann begannen, Dänemark auf verschiedenen Ebenen wieder zu öffnen, begannen verschiedene Viren wieder zu zirkulieren", sagte Emborg.

"Aber Mykoplasmen sind erst jetzt wieder aufgetaucht, es ist also dreieinhalb Jahre her, dass das Bakterium wirklich zirkuliert hat".

Emborg fügte hinzu: "Es sind ein bisschen mehr, als wir gewohnt sind, aber wir sehen das im Moment nicht als besorgniserregend an, weil Mykoplasmen normalerweise eine Krankheit sind, die Kinder oder Schulkinder betrifft. Sie werden in der Regel nicht in ein Krankenhaus eingewiesen".