Neuartiges Coronavirus schuld an mysteriösen Lungenentzündungen

Chinesische Behörden haben offenbar die Ursache für die mysteriösen Lungenentzündungsfälle entdeckt. Ein Nachrichtensprecher gab bekannt, dass Experten den bisher unbekannten Lungenentzündungserreger als neuartiges Coronavirus identifiziert haben.

Laut der vorläufigen Untersuchung zeige der Erreger die typische Morphologie eines Coronavirus und sei bei 16 Erkrankten bestätigt worden.

China rätselte seit Wochen über unbekannten Erreger

In den vergangenen Wochen waren in China 59 Menschen an der neuartigen Lungenentzündung erkrankt, sieben von ihnen mit kritischem Zustand. Acht Patienten konnten am Mittwoch entlassen werden, da sie keine Symptome mehr zeigten. Coronaviren können gewöhnliche Erkältungen aber auch gravierende Atemwegskrankheiten wie SARS verursachen.

USA verhängt Reisewarnung

Als Herkunftsort des neuartigen Erregers wird ein Markt in der zentralchinesischen Metropole Wuhan verdächtigt, wo neben Fischen auch Wildtiere verkauft wurden. Inzwischen ist der Markt geschlossen worden. Vor der großen Reisewelle zum bevorstehenden chinesischen Neujahrsfest wachsen die Sorgen. Es gibt Reisewarnungen für die Gegend.