Von Euronews, AP

In einem Versuch, ChatGPT von OpenAI auszuschalten, behauptet Google, dass seine neue KI Gemini besser denken kann als seine bestehenden Konkurrenten.

WERBUNG

Google hat am Mittwoch seinen nächsten Schritt in Sachen künstliche Intelligenz (KI) gemacht und das Projekt Gemini vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein KI-Modell, das darauf trainiert ist, sich ähnlich wie ein Mensch zu verhalten, und das die Debatte über die potenziellen Chancen und Gefahren dieser Technologie wahrscheinlich noch intensivieren wird.

Die Einführung erfolgt schrittweise, wobei weniger ausgefeilte Versionen von Gemini namens "Nano" und "Pro" sofort in Googles KI-gesteuerten Chatbot Bard und sein Smartphone Pixel 8 Pro integriert werden.

Google verspricht, dass Bard mit der Unterstützung von Gemini intuitiver und besser bei planerischen Aufgaben wird.

Auf dem Pixel 8 Pro wird Gemini in der Lage sein, auf dem Gerät gemachte Aufnahmen schnell zusammenzufassen und automatische Antworten auf Messaging-Dienste, beginnend mit WhatsApp, zu liefern, so Google.

Die größten Fortschritte wird Gemini erst Anfang nächsten Jahres machen, wenn sein Ultra-Modell verwendet wird, um "Bard Advanced" zu starten, eine aufgepeppte Version des Chatbots, die zunächst nur einem Testpublikum angeboten wird.

Künstliche Intelligenz verhält sich wie ein Mensch

Die KI wird zunächst weltweit nur auf Englisch funktionieren, obwohl Google-Führungskräfte Reportern während eines Briefings versicherten, dass die Technologie kein Problem damit haben wird, irgendwann in andere Sprachen zu diversifizieren.

Ausgehend von einer Demonstration von Gemini für eine Gruppe von Reportern könnte Googles "Bard Advanced" zu einem noch nie dagewesenen KI-Multitasking fähig sein, indem er Präsentationen mit Text, Fotos und Videos gleichzeitig erkennt und versteht.

Gemini wird auch in Googles vorherrschender Suchmaschine zum Einsatz kommen, obwohl der Zeitpunkt für diesen Übergang noch nicht feststeht.

Eine neue Ära" für Google

"Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung der KI und der Beginn einer neuen Ära für uns bei Google", sagte Demis Hassabis, CEO von Google DeepMind, der KI-Abteilung hinter Gemini.

Google hat sich vor fast einem Jahrzehnt gegen andere Bieter, darunter die Facebook-Mutter Meta, durchgesetzt, um das in London ansässige Unternehmen DeepMind zu übernehmen, und hat es seitdem mit seiner "Brain"-Abteilung verschmolzen, um sich auf die Entwicklung von Gemini zu konzentrieren.

Mit Gemini haben wir große Fortschritte bei der so genannten Faktizität gemacht. Gemini ist also unser bestes Modell in dieser Hinsicht. Aber es ist immer noch, würde ich sagen, ein ungelöstes Forschungsproblem. Eli Collins Vizepräsident, Google DeepMind

Die Problemlösungsfähigkeiten der Technologie werden von Google als besonders geschickt in Mathematik und Physik angepriesen, was bei KI-Optimisten die Hoffnung nährt, dass sie zu wissenschaftlichen Durchbrüchen führen könnte, die das Leben der Menschen verbessern.

Die andere Seite der KI-Debatte befürchtet jedoch, dass die Technologie schließlich die menschliche Intelligenz in den Schatten stellen könnte, was zum Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen und vielleicht sogar zu noch zerstörerischerem Verhalten führen könnte, z. B. zur Verbreitung von Fehlinformationen oder zum Einsatz von Atomwaffen.

"Wir gehen an diese Arbeit kühn und verantwortungsbewusst heran", schrieb Google-CEO Sundar Pichai in einem Blog-Beitrag.

"Das bedeutet, dass wir in unserer Forschung ehrgeizig sind und die Fähigkeiten verfolgen, die den Menschen und der Gesellschaft enorme Vorteile bringen werden, während wir gleichzeitig Sicherheitsvorkehrungen einbauen und mit Regierungen und Experten zusammenarbeiten, um Risiken anzugehen, wenn die KI immer leistungsfähiger wird.

Die Ankunft von Gemini dürfte den Wettbewerb um KI, der seit einem Jahr zwischen dem Startup OpenAI aus San Francisco und dem langjährigen Branchenrivalen Microsoft eskaliert ist, weiter anheizen.

OpenAI, das von Microsofts Finanzkraft und Rechenleistung unterstützt wird, war bereits tief in der Entwicklung seines fortschrittlichsten KI-Modells, GPT-4, als es Ende letzten Jahres das kostenlose ChatGPT-Tool veröffentlichte.

Dieser KI-gestützte Chatbot erlangte weltweite Berühmtheit, machte auf die kommerziellen Möglichkeiten der generativen KI aufmerksam und setzte Google unter Druck, Bard als Antwort darauf herauszubringen.

WERBUNG

Reiten auf der Welle der generativen KI

Gerade als Bard auf den Plan trat, veröffentlichte OpenAI im März GPT-4 und hat seitdem neue Funktionen für Verbraucher und Geschäftskunden entwickelt, darunter eine im November vorgestellte Funktion, mit der der Chatbot Bilder analysieren kann.

Das Unternehmen konkurriert mit anderen konkurrierenden KI-Startups wie Anthropic und sogar mit seinem Partner Microsoft, der im Gegenzug für die Milliarden Dollar, die er in das Startup gesteckt hat, die Exklusivrechte an der Technologie von OpenAI besitzt.

Die Allianz war bisher ein Segen für Microsoft, dessen Marktwert in diesem Jahr um mehr als 50 Prozent gestiegen ist, vor allem weil die Investoren glauben, dass sich KI zu einer Goldmine für die Tech-Industrie entwickeln wird.

Auch die Muttergesellschaft von Google, Alphabet, schwimmt auf der gleichen Welle:

Ihr Marktwert ist in diesem Jahr bisher um mehr als 500 Milliarden Dollar (460 Milliarden Euro) oder rund 45 Prozent gestiegen. Trotz der Vorfreude auf Gemini in den letzten Monaten gaben die Aktien von Alphabet beim Handel am Mittwoch leicht nach.

WERBUNG

Microsofts zunehmende Beteiligung an OpenAI im vergangenen Jahr und die aggressiveren Versuche von OpenAI, seine Produkte zu vermarkten, haben den Verdacht geweckt, dass sich die gemeinnützige Organisation von ihrer ursprünglichen Mission entfernt hat, die Menschheit zu schützen, während die Technologie voranschreitet.

Diese Befürchtungen wurden im letzten Monat noch verstärkt, als der Vorstand von OpenAI den CEO Sam Altman in einem Streit, der sich um ungenannte Vertrauensfragen drehte, abrupt entließ. Nach einer Gegenreaktion, die das Unternehmen zu zerstören drohte und zu einem Massenexodus von KI-Talenten zu Microsoft führte, holte OpenAI Altman als CEO zurück und änderte seinen Vorstand.

Mit dem Erscheinen von Gemini wird OpenAI versuchen, zu beweisen, dass seine Technologie intelligenter ist als die von Google.

"Ich bin beeindruckt von dem, was es kann", sagte Eli Collins, Vice President of Product bei Google DeepMind, über Gemini.

In einer virtuellen Pressekonferenz lehnte Google es ab, die Anzahl der Parameter von Gemini zu nennen - ein, aber nicht das einzige Maß für die Komplexität eines Modells.

WERBUNG

Ein am Mittwoch veröffentlichtes White Paper beschreibt, dass die leistungsfähigste Version von Gemini GPT-4 bei Multiple-Choice-Tests, Grundschulmathematik und anderen Benchmarks übertrifft, räumt aber ein, dass es nach wie vor schwierig ist, KI-Modelle dazu zu bringen, höhere Denkfähigkeiten zu erreichen.

Einige Informatiker sehen die Grenzen des Machbaren bei großen Sprachmodellen, die durch wiederholte Vorhersage des nächsten Wortes in einem Satz arbeiten und anfällig für Fehler sind, die als Halluzinationen bekannt sind.

"Wir haben mit Gemini große Fortschritte bei der so genannten Faktizität gemacht. Gemini ist also unser bestes Modell in dieser Hinsicht. Aber ich würde sagen, es ist immer noch ein ungelöstes Forschungsproblem", sagte Collins.