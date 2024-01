Seit seiner Gründung 1971 hat das Weltwirtschaftsforum jedes Jahr ein Treffen abgehalten. Aber warum ist Davos, wie es gemeinhin genannt wird, so bedeutend?

Eigentlich ist Davos einfach nur ein beliebter Skiort hoch in den Schweizer Alpen.

Doch für eine Woche im Januar wird er zum Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit, wenn sich die globalen Eliten zum jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in dem kleinen Alpenort versammeln. Dort diskutieren sie über die künftige Ausrichtung der Weltlage und drängende aktuelle Fragen.

Was ist das WEF, was passiert eigentlich in Davos und warum ist es wichtig?

Was ist das Weltwirtschaftsforum?

Das WEF wurde 1971 von Klaus Schwab gegründet, einem deutsch-schweizerischen Wirtschaftswissenschaftler und Professor, um die globale Zusammenarbeit in politischen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen zu fördern.

Ziel der internationalen Non-Profit-Organisation, die heute ihren Sitz in der Nähe von Genf hat, war es, den öffentlichen und den privaten Sektor zusammenzubringen, um Lösungen für diese globalen Probleme zu finden. Das ist nach wie vor eines der Gründungsprinzipien des WEF und entspricht seinem Leitbild: "Committed to improving the state of the world" (Engagiert für die Verbesserung des Zustands der Welt).

Das erste Treffen des WEF vor fünf Jahrzehnten fand in Davos statt, das seither jedes Jahr das Zentrum des Treffens ist.

Wer nimmt an Davos teil?

Was haben Donald Trump, Greta Thunberg und Elton John gemeinsam? Oberflächlich betrachtet wahrscheinlich gar nichts, das Einzige, was sie alle verbindet, ist, dass sie schon einmal in Davos zu Gast waren.

Einer der herausragenden Punkte an Davos sind die Teilnehmer. Zwar wird Davos oft als Gesprächsforum für die privilegierten ein Prozent der Weltbevölkerung kritisiert, aber es ist auch ein Ort, an dem Menschen versuchen, Lobbyarbeit zu leisten und diese mächtigen Eliten zu beeinflussen, um Veränderungen auf globaler Ebene zu bewirken.

Meist sind führende Politiker aus der ganzen Welt anwesend - in der Regel der amtierende US-Präsident, die Spitze der EU und der UNO usw. -, aber auch Wirtschaftsführer und Unternehmer, prominente Denker und Wissenschaftler, Leiter von NGOs und des Wohlfahrtssektors, Innovatoren, die Medien, die Zivilgesellschaft, Aktivisten aller Couleur und sogar gelegentlich Prominente.

Und sie alle sind ausnahmsweise zur gleichen Zeit an einem Ort - für viele bedeutet das einen einmaligen Zugang zu globalen Entscheidungsträgern.

Die offizielle Gästeliste ist oft sehr exklusiv und umfasst etwa 2.000 bis 3.000 Teilnehmer und Redner, aber das Treffen selbst zieht Tausende mehr zu seinen Randveranstaltungen an.

Dort stellen Unternehmen - und sogar Länder und Regionen - ihre Stände auf, um Konzepte und Dienstleistungen zu verkaufen oder Investitionen anzuziehen.

Entlang der Promenade, der Hauptdurchgangsstraße von Davos, gibt es sogenannte "Häuser", in denen Unternehmen Räume mieten (oft Einzelhandelsgeschäfte, die für eine Woche vermietet werden), um Botschaften oder Außenstellen einzurichten, in denen sie Besucher empfangen oder Sitzungen abhalten.

Neben den Hauptvorträgen und Diskussionsrunden im Kongresszentrum, dem wichtigsten Zentrum von Davos, ist das ein wichtiges Merkmal der jährlichen Veranstaltung.

Warum nach Davos kommen?

Eines der Gründungsprinzipien des WEF war es, unparteiisch, unabhängig und frei von Sonderinteressen zu sein. Doch abgesehen von diesen Grundsätzen ist Kritik in Davos nie weit entfernt.

Angesichts des Nebeneinanders konkurrierender Agenden und der Überschneidung von Politik und Unternehmen steht das WEF oft in der Schusslinie von Gegnern.

New York Times-Wirtschaftskorrespondent Peter Goodman hat in seinem Buch "Davos Man" den Widerspruch aufgezeigt, dass Milliardäre und Eliten, die von Kritikern beschuldigt werden, die größten Probleme der Welt zu verursachen, aufgefordert werden, Wege zu deren Lösung zu finden.

Eine der Hauptkritiken, die jedes Jahr an die Organisatoren der Veranstaltung gerichtet wird, ist zum Beispiel die Heuchelei, dass die Klimakrise auf der Tagesordnung des Treffens steht, während jeder zehnte Teilnehmer 2022 mit dem Privatjet anreiste.

Davos mag zwar ein Treffpunkt für die Reichen und Mächtigen der Welt sein, aber es ist ein unvergleichliches Forum für Diskussionen und Debatten auf internationaler Ebene und hat in seiner 50-jährigen Geschichte bedeutende Erfolge vorzuweisen.

1988 wurde auf dem Treffen eine Vereinbarung unterzeichnet, die als Erklärung von Davos bekannt wurde und die Türkei und Griechenland in letzter Minute davon abhielt, einen Krieg zu beginnen.

1992 traten Nelson Mandela und der damalige südafrikanische Präsident Frederik Willem de Klerk in Davos zum ersten Mal gemeinsam auf der internationalen Bühne auf, was ein wichtiger Schritt zur Beendigung der Apartheid war. Im folgenden Jahr erhielten die beiden den Friedensnobelpreis.

Im Jahr 2000 wurde in Davos die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung (Gavi) ins Leben gerufen, die seither den Zugang zu Impfstoffen für Millionen Menschen verbessert hat. Seit ihrer Gründung hat sie zur Impfung von 760 Millionen Kindern weltweit beigetragen.