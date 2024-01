Von Associated Press

Japan ist das fünfte Land in der Geschichte, das den Mond erreicht hat.

Die japanische Raumfahrtbehörde teilte am Donnerstag mit, dass ihre erste Mondmission den winzigen Fleck auf der Mondoberfläche getroffen hat, den sie anvisiert hatte, und damit ihr System zur punktgenauen Landung erfolgreich demonstriert hat, obwohl die Sonde auf dem Kopf zu liegen scheint.

Der Smart Lander for Investigating Moon, kurz SLIM, landete am frühen Samstag auf dem Mond.

Aufgrund von Problemen mit den Solarbatterien der Sonde war es jedoch zunächst schwierig herauszufinden, ob die Sonde in der Zielzone gelandet war.

Während die meisten früheren Sonden Landezonen von etwa 10 Kilometern Breite nutzten, hatte SLIM ein Ziel von nur 100 Metern anvisiert. Eine höhere Genauigkeit würde den Wissenschaftlern den Zugang zu einem größeren Teil des Mondes ermöglichen, da die Sonden näher an Hindernissen platziert werden könnten.

Eines der Haupttriebwerke der Landefähre verlor etwa 50 Meter über der Mondoberfläche an Schubkraft, was eine härtere Landung als geplant zur Folge hatte.

Zwei autonome Sonden, die von SLIM vor der Landung abgesetzt wurden, lieferten Bilder des kastenförmigen Fahrzeugs auf der Oberfläche - aber offenbar auf dem Kopf stehend.

Nach einigen Tagen der Datenanalyse stellte die Japanische Agentur für Luft- und Raumfahrt (JAXA) fest, dass das Raumfahrzeug etwa 55 Meter von seinem Ziel entfernt zwischen zwei Kratern in der Nähe des Shioli-Kraters gelandet war, einer Region mit vulkanischem Gestein.

Nach dem Missgeschick bei der Landung waren die Solarpaneele des Raumfahrzeugs jedoch in die falsche Richtung ausgerichtet, so dass es keinen Strom erzeugen kann. Offiziell hieß es, es bestehe noch Hoffnung, dass sich die Sonde wieder aufladen könne, wenn der Mond in den kommenden Tagen in seine Tageszeit eintritt.

Der Projektleiter der JAXA, Shinichiro Sakai, sagte, die zurückgeschickten Bilder seien genau so, wie er sie sich vorgestellt und in Computerdarstellungen gesehen habe.

Von links: Daichi Hirano von der JAXA, Hitoshi Kuninaka vom Institute for Space and Astronautical Science (ISAS), Shinichiro Sakai, SLIM-Projektleiter, und Masatsugu Otsuki Eugene Hoshiko/AP Photo

"Etwas, das wir entworfen haben, ist den ganzen Weg zum Mond gereist und hat diesen Schnappschuss gemacht. Ich bin fast umgefallen, als ich das gesehen habe", sagte er. Für die punktgenaue Landung, sagte Sakai, würde er SLIM eine "perfekte Note" geben.

"Wir haben gezeigt, dass wir landen können, wo wir wollen", sagte Sakai. "Wir haben die Tür zu einer neuen Ära geöffnet."

LEV-1, ein hüpfender Roboter, der mit einer Antenne und einer Kamera ausgestattet ist, hatte die Aufgabe, die Landung von SLIM aufzunehmen und Bilder zur Erde zu senden. LEV-2 ist ein baseballgroßer Rover, der mit zwei Kameras ausgestattet ist und von der JAXA zusammen mit Sony, dem Spielzeughersteller Tomy Co. und der Doshisha-Universität entwickelt wurde.

Die beiden autonomen Sonden nehmen die Bilder unabhängig voneinander auf und wählen sie aus, wobei beide die Antenne von LEV-1 nutzen, um sie zur Basis zurückzusenden.

Daichi Hirano, ein JAXA-Wissenschaftler, der LEV-2, auch bekannt als Sora-Q, entwickelt hat, sagte, dass die Sonde Bilder von SLIM und der nahen Mondoberfläche auswählt und diese über LEV-1 sendet, womit die beiden Sonden weltweit die ersten sind, die diese Aufgabe erfüllen. Trotz der Eile haben die Sonden 275 Bilder aufgenommen und übertragen.

Nach den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, China und Indien gelang es nun Japan, die Mondoberfläche zu erreichen.

Das Projekt war das Ergebnis von zwei Jahrzehnten Arbeit an der Präzisionstechnologie der JAXA.

JAXA hat bereits Erfahrung mit schwierigen Landungen. Ihre 2014 erstmals gestartete Raumsonde Hayabusa2 landete zweimal auf dem 900 Meter langen Asteroiden Ryugu und sammelte Proben, die sie dann zur Erde zurückbrachte.

SLIM, der so genannte "Moon Sniper", sollte nach Hinweisen auf die Herkunft des Mondes suchen und unter anderem Mineralien mit einer Spezialkamera analysieren.

SLIM wurde im September mit einer Mitsubishi Heavy H2A-Rakete gestartet. Sie umkreiste zunächst die Erde und trat am 25. Dezember in eine Mondumlaufbahn ein.

Japan hofft, nach einer Reihe von Misserfolgen wieder Vertrauen in seine Raumfahrttechnologie zu gewinnen. Ein von einem japanischen Unternehmen entwickeltes Raumfahrzeug stürzte bei einem Mondlandungsversuch im April ab, und eine neue Rakete scheiterte bei ihrem ersten Start im März.