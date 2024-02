Sogenannte "Mondbeben" treten auf, wenn der Mond kleiner wird, was die Wahrscheinlichkeit künftiger bemannter Missionen und der Errichtung von Mondbasen gefährdet.

Ein potenzieller Standort, der für eine künftige bemannte Mission der NASA zum Mond vorgesehen ist - ein Gebiet, in dem Wasservorkommen vermutet werden, die Leben erhalten könnten - ist möglicherweise nicht so gut für Menschen geeignet wie zunächst angenommen.

Einer neuen Studie zufolge ist das Gebiet in der Nähe des Südpols des Mondes von erheblichen seismischen Aktivitäten betroffen, die auf die Schrumpfung des Mondes zurückzuführen sind.

Die Mondregion ist in den Mittelpunkt eines internationalen Weltraumwettbewerbs gerückt, nachdem die indische Landefähre Chandrayaan-3 im August erfolgreich dort gelandet ist.

Eines der Hauptziele der indischen Mission ist die Suche nach einer Wasserquelle; Wissenschaftler glauben, dass in den riesigen Kratern in der Südpolregion, die ständig im Schatten liegen, Eis gefunden werden könnte.

Die NASA hat außerdem ein Gebiet in der Region, das als de Gerlache Rim II bekannt ist, als möglichen Landeplatz für ihre Mission Artemis 3 ausgewählt, die nun frühestens Ende 2026 stattfinden soll.

Bedrohung durch "Mondbeben"

Anhand von Daten des Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) der NASA, der 2009 gestartet wurde, um die Mondoberfläche zu kartographieren, konnten die Autor:innen der Studie zeigen, dass das Gebiet in der Nähe des vorgeschlagenen Landeplatzes von einem der stärksten seismischen Ereignisse betroffen war, die von Seismometern aufgezeichnet wurden, die von früheren Apollo-Astronauten vor mehr als einem halben Jahrhundert zurückgelassen worden waren.

Die Ergebnisse wurden letzten Monat im Planetary Science Journal veröffentlicht.

Experten glauben, dass diese seismischen Erschütterungen - bekannt als "Mondbeben" - eine potenzielle Bedrohung für das Personal künftiger bemannter Missionen oder für die Bewohner neuer Siedlungen darstellen könnten, da sie Erdrutsche verursachen oder neue Verwerfungslinien aufreißen könnten.

"Unsere Modellierung deutet darauf hin, dass flache Mondbeben, die starke Bodenerschütterungen in der Südpolregion hervorrufen können, durch Gleitvorgänge auf bestehenden Verwerfungen oder die Bildung neuer Schubverwerfungen möglich sind", sagte Thomas R. Watters, ein emeritierter leitender Wissenschaftler des National Air and Space Museum's Center for Earth and Planetary Studies und der Hauptautor der Studie, in einer Erklärung.

"Die globale Verteilung junger Schubverwerfungen, ihr Potenzial, aktiv zu sein, und das Potenzial, neue Schubverwerfungen durch die anhaltende globale Kontraktion zu bilden, sollten bei der Planung der Lage und Stabilität ständiger Außenposten auf dem Mond berücksichtigt werden", so Watters weiter.

Warum schrumpft der Mond?

Das Innere des Mondes ist im Kern noch heiß und geschmolzen, was den Erdtrabanten anfällig für seismische Aktivitäten macht. Während er abkühlt, zieht sich der Mond zusammen und wird kleiner.

Der Umfang des Himmelskörpers hat sich in den letzten Hunderten von Millionen Jahren um etwa 50 m verringert, was zum Teil auf die von der Erde ausgehenden Gezeitenkräfte zurückzuführen ist.

Die Abkühlung des Mondes führt dazu, dass auf der spröden Oberfläche des Mondes Verwerfungen, so genannte "Schubverwerfungen", entstehen, die wiederum Mondbeben verursachen.

Schubverwerfungen treten auf, wenn sich ein Abschnitt älterer Kruste über den Gipfel seines jüngeren Nachbarn schiebt und so eine "Steilkante" oder eine kleine klippenartige Stufe in der Mondlandschaft bildet.

"Unsere Analyse liefert den ersten Beweis dafür, dass diese Verwerfungen immer noch aktiv sind und wahrscheinlich auch heute noch Mondbeben hervorrufen, da der Mond weiterhin allmählich abkühlt und schrumpft", schreibt Watters in einer 2019 in der Zeitschrift Nature Geoscience veröffentlichten Studie.

Er fügte hinzu, dass "einige dieser Beben ziemlich stark sein können, etwa fünf auf der Richterskala".

In der Studie von 2019 wurden analytische Modelle und Daten der Apollo-Seismometer verwendet, um die Epizentren von acht Mondbeben zu lokalisieren. So kam man zu dem Schluss, dass der Mond tektonisch aktiv ist.