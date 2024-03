Der Rover Curiosity erforscht seit mehr als einem Jahrzehnt den Gale-Krater des Mars und analysiert die Mineralien auf seiner Oberfläche.

WERBUNG

Wissenschaftler:innen sagen, dass es auf dem Mars möglicherweise mehr Wasser gab und er länger feucht blieb, als sie aufgrund von Fotos des NASA-Rovers Curiosity bisher angenommen hatten.

Ein internationales Forscherteam unter der Leitung des Imperial College London hat kürzlich ungewöhnliche Gesteins- und Sedimentformationen an unerwarteten Stellen im Krater gefunden.

Die Felsen ermöglichen es den Wissenschaftler:innen, die sich entwickelnde Geologie des Mars mit der der Erde zu vergleichen.

"Anhand dieser Gesteine haben wir festgestellt, dass es auf der Marsoberfläche viel später als erwartet reichlich Wasser gab", sagte Dr. Steven Banham, Forschungsstipendiat am Imperial College London und Hauptautor der kürzlich veröffentlichten Studie.

"Es muss in jüngerer Zeit Wasser gegeben haben".

Der Curiosity-Rover erforscht seit mehr als einem Jahrzehnt den Gale-Krater südlich des Marsäquators und analysiert die Mineralien auf seiner Oberfläche.

In diesem Gebiet gibt es über fünf Kilometer hohe Berge, die schichtweise zunächst aus See- und Flusssedimenten und dann aus Wüstensedimenten aufgebaut sind, die von den Marswinden während der Trockenzeit des Planeten herbeigeweht wurden.

Spezialisierte Wissenschaftler der NASA untersuchen die von Curiosity zurückgesandten Fotos im Detail, um das Sediment und die Chemie des Gesteins zu untersuchen, während Astrobiologen nach organischen Molekülen suchen.

Frühere Studien einer Sandsteinstruktur zeigen laut Banham, dass es auf dem Roten Planeten viel länger als erwartet Wasser gegeben haben muss.

"In diesem Sandstein finden wir die Strukturen, die ihn durchschneiden, was auf Wasser hindeutet", so Banham.

"Sie müssen also zu den jüngsten Ereignissen im Krater gehören, was bedeutet, dass wir diese Strukturen haben, die durch Wasser gebildet wurden. Es muss also in jüngerer Zeit Wasser im Krater vorhanden gewesen sein, als wir bisher angenommen haben", so Banham weiter.

"Auf dem Mars herrschten ähnliche Bedingungen wie auf der Erde".

"Wir wissen, dass es in der Frühgeschichte des Mars Wasser gab. Aber dann, vom Beginn des Hesperiums an, also vor 3,7 Milliarden Jahren, bis vor 3 Milliarden Jahren, trocknete der Mars aus", so Banham.

Das ist ungefähr die gleiche Zeit, in der sich das Leben auf der Erde entwickelte.

Die allerersten Anzeichen von Leben lassen sich jedoch möglicherweise nicht in Gesteinsaufzeichnungen nachweisen, da sie erst in größerer Menge auftreten müssen, bevor ein bleibender Eindruck hinterlassen wird.

"Auf dem Mars herrschten zur gleichen Zeit wie auf der Erde ähnliche Bedingungen, und es wäre vernünftig anzunehmen, dass sich auf dem Mars Leben entwickeln könnte, aber es bräuchte mehr Zeit, um sich in einen Zustand zu entwickeln, in dem wir einen Eindruck in den Gesteinsaufzeichnungen hinterlassen könnten."

"Indem wir dieses Wasser später in der unendlichen Geschichte des Gale-Kraters nachweisen, verschiebt sich das Zeitfenster, in dem sich Leben entwickeln und in den Gesteinsaufzeichnungen erhalten werden könnte", so Banham.

Die Forscher:innen sagen, dass die neuen Erkenntnisse einen besseren Hinweis darauf geben könnten, wo man nach möglichem Leben auf dem Mars suchen sollte.

Der Curiosity-Rover ist seit mehr als einem Jahrzehnt auf dem roten Planeten im Einsatz, lange nach seinem erwarteten Lebensende.

Es wird erwartet, dass er noch einige Jahre weiterarbeiten kann, um weitere Geheimnisse des Mars zu lüften.

WERBUNG

Weitere Informationen zu dieser Geschichte finden Sie in diesem Video: