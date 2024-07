Wien 2024 (erneut) zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt

Wien wurde (erneut) zur lebenswertesten Stadt der Welt im Jahr 2024 gekürt. Was ist das Geheimnis der österreichischen Hauptstadt?

Es gibt viele Superlative, mit denen man Wien beschreiben könnte: schön, historisch, malerisch, kultiviert. Jetzt kann man der Liste ein weiteres hinzufügen: beständig.

Zum dritten Mal in Folge wurde die österreichische Hauptstadt im jährlichen Global Liveability Index von The Economist unter 173 Städten zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt.

Mit perfekten Ergebnissen in vier der fünf Kategorien in diesem Jahr war es keineswegs ein glatter Durchmarsch für Wien. Angesichts seiner anhaltenden Dominanz scheinen die Wiener allerdings das Buch darüber geschrieben zu haben, wie man das Leben genießen kann.

Ein Großteil der diesjährigen Top 10 bleibt im Vergleich zu 2023 weitgehend unverändert. Das Schicksal der einen oder anderen Stadt hat sich geändert: Entweder, sie sind in der Rangliste aufgestiegen oder abgerutscht.

Eine auffällige Veränderung ist allerdings die Dominanz der westeuropäischen Städte, die sowohl die ersten drei Plätze als auch vier Plätze in der Gesamtwertung einnehmen.

Wie wird die Rangliste erstellt?

Lebensqualität ist ein subjektives Konzept und natürlich ist der Global Liveability Index von The Economist nicht unfehlbar. Die Punktzahlen werden jedoch anhand einer Reihe von Kriterien ermittelt.

Die Gesamtwertung jeder Stadt ergibt sich aus dem Durchschnitt von 100 Punkten in fünf verschiedenen Kategorien: Stabilität, Kultur und Umwelt, Bildung, Gesundheitswesen und Infrastruktur.

Zu den fünf Kategorien gehören 30 Daten- und Analysepunkte, die in die Bewertung der einzelnen Kategorien einfließen.

In der Kategorie Stabilität werden beispielsweise die Bedrohung durch Terrorismus, zivile Unruhen und das Ausmaß der Kriminalität berücksichtigt. In den Bereichen Gesundheit und Bildung werden die Qualität und Verfügbarkeit von Dienstleistungen untersucht. Bei der Infrastruktur werden öffentliche Verkehrsmittel, Straßen, Verkehrsverbindungen, Wohnungen und Versorgungseinrichtungen bewertet.

Der Durchschnittswert ist in diesem Jahr auf 76,1 von 100 Punkten gestiegen, was auf Verbesserungen in Bereichen wie Bildung und Gesundheitswesen zurückzuführen ist. Die Stabilität war jedoch die einzige bemerkenswerte Kategorie, in der die Werte stark zurückgingen.

Neben Protesten in Europa, die sich auf Einwanderung und Landwirtschaft konzentrieren, und zivilen Unruhen und Kriegen in anderen Teilen der Welt, drückt die anhaltende Lebenskostenkrise weiterhin auf die Stimmung.

Die Inflation wird als Hauptursache für die Wohnungskrise in mehreren Städten der Rangliste genannt, darunter auch in Australien und Kanada, wo die Verfügbarkeit von Mietwohnungen gering ist und die Kosten für den Kauf von Immobilien in die Höhe schnellen.

Osteuropa holt gegenüber dem Westen auf

Ähnlich wie Wien im Index des Economist bleibt auch Westeuropa die lebenswerteste Region der Welt und belegt in vier von fünf Kategorien den ersten Platz.

Beeindruckende 30 westeuropäische Städte sind in diesem Jahr in der Rangliste vertreten und erreichen eine durchschnittliche Gesamtpunktzahl von 92 von 100.

Die Gesamtbewertung der Region hat sich jedoch seit dem letzten Jahr verschlechtert. Das kann man auf die wachsende Instabilität in Ländern wie Deutschland und Irland zurückführen, die durch störende Proteste erschüttert wurden, so die Studie.

Die größte Verbesserung über alle Regionen hinweg verzeichnete das viertplatzierte Osteuropa bei der Bewertung von Hochschulbildung und Gesundheitswesen.

Zu den größten Aufsteigern in der Rangliste gehörte Budapest, das eine Punktzahl von 92 erhielt und um sieben Plätze auf Platz 32 vorrückte.

Belgrad und Bukarest (beide mit einer Punktzahl von 74,5) verbesserten sich um sechs, beziehungsweise fünf Plätze und liegen nun gemeinsam auf Platz 94.

Acht westeuropäische Städte, die den größten Rückgang zu verzeichnen hatten, fielen in der Tabelle zurück. Den stärksten Rückgang verzeichnete Dublin, das um sieben Plätze auf Platz 39 zurückfiel.

Die schlimmsten Rückgänge gab es in den deutschen Städten: München rutschte um sechs Plätze auf Rang 27 ab, gemeinsam mit Hamburg, das ganze fünf Plätze verlor.

Stuttgart, Berlin und Düsseldorf fielen in der Tabelle noch weiter zurück, ebenso wie Brüssel und Barcelona.

Den größten Rückgang verzeichnete Tel Aviv, das um 20 Plätze von Platz 92 auf Platz 112 abrutschte. Grund dafür waren niedrigere Werte bei der Stabilität aufgrund der Auswirkungen des Gaza-Krieges sowie Abstriche in den Kategorien Kultur und Umwelt sowie Infrastruktur.

Wer belegte also die ersten 10 Plätze?

9. Auckland, Neuseeland

Auckland, Neuseeland. Canva

Auckland verzeichnete 2023 die zweitstärkste Verbesserung und machte einen Sprung um 25 Plätze in die Top 10. Mit konstant hohen Punktzahlen in allen fünf Kategorien und einer perfekten 100 für Bildung konnte es seine Position 2024 halten.

9. Osaka, Japan

Osaka, Japan. Canva

Osaka ist die einzige japanische Stadt und die einzige asiatische Stadt, die in den Top 10 vertreten ist. Sie erhielt mit 86,8 Punkten den niedrigsten Wert für Kultur und Umwelt unter den 10 bestplatzierten Städten, aber eine perfekte Punktzahl von 100 in den Kategorien Stabilität, Gesundheitswesen und Bildung.

7. Vancouver, Kanada

Vancouver, Kanada. Canva

Während Toronto in diesem Jahr aus den Top 10 herausfiel, konnte sich Vancouver einen Platz an der Spitze sichern, obwohl es zwei Plätze nach unten gerutscht ist. Wie bei anderen kanadischen und auch australischen Bewerbern war der Wohnungsmarkt ein wichtiger Faktor für den diesjährigen Rückgang.

7. Sydney, Australien

Sydney, Australien. Canva

Während die europäischen Top-10-Städte 2024 wieder in der Rangliste nach oben klettern, ist Sydney in diesem Jahr zusammen mit Melbourne um drei Plätze auf Platz 7 abgerutscht, weil es an verfügbarem Wohnraum mangelt.

5. Genf, Schweiz

Genf, Schweiz. Canva

Die Schweizer Stadt Genf konnte ihre Standards halten, während andere zurückfielen, und stieg von Platz 7 mit Calgary im Jahr 2023 auf Platz 5 mit der kanadischen Stadt in diesem Jahr. Auf Augenhöhe mit dem einzigen anderen Schweizer Eintrag in den Top 10, Zürich, wurde Genf bei seinem kulturellen Angebot leicht abgewertet.

5. Calgary, Kanada

Calgary, Canada. Canva

Entgegen dem Trend der anderen kanadischen Städte in den Top 10 hat Calgary sein Ranking 2024 verbessert, indem es um zwei Plätze aufgestiegen ist und damit etwas von seinem dritten Platz aus dem Jahr 2022 zurückerobert hat. Calgary war nur eine von vier Städten in den Top 10, die 100 Punkte für Stabilität erhielten.

4. Melbourne, Australien

Melbourne, Australien. Canva

Melbourne ist zwar nur einen Platz abgerutscht, ist aber dennoch von ähnlichen Problemen in Bezug auf Wohnkosten und Verfügbarkeit betroffen. Das Gesundheitswesen und das Bildungswesen wurden jedoch mit jeweils 100 Punkten hoch bewertet.

3. Zürich, Schweiz

Zürich, Schweiz. Canva

Die größte Stadt der Schweiz ist vom sechsten Platz im Jahr 2023 auf den dritten Platz im Jahr 2024 aufgestiegen, unterstützt durch perfekte Ergebnisse in den Bereichen Gesundheit und Bildung. Wie die anderen Städte in den Top 3 wird auch Zürich immer wieder in den Indizes der besten Arbeits- und Lebensorte aufgeführt, ist aber auch eine der teuersten Städte der Welt, um dort zu wohnen.

2. Kopenhagen, Dänemark

Kopenhagen, Dänemark. Canva

Die Dänen scheinen mit ihrem zweiten Platz sehr zufrieden zu sein, denn sie bleiben das dritte Jahr in Folge hinter Wien auf Platz 2. Dänemark wird außerdem regelmäßig als das zweit-glücklichste Land der Welt hinter Finnland eingestuft. Es spricht also einiges dafür, in der Hauptstadt eines Landes zu leben, das mit seiner Lebensweise so zufrieden ist. Kopenhagen erhält perfekte Noten in den Bereichen Stabilität, Bildung und Infrastruktur.

1. Wien, Österreich

Wien wurde im Jahr 2024 zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Canva

Wien erhielt in diesem Jahr in vier von fünf Kategorien die beste Note. Wie schon im letzten Jahr wurde die Stadt jedoch in der Kategorie Kultur und Umwelt mit 93,5 Punkten abgewertet, was auf das Fehlen großer Sportveranstaltungen zurückzuführen ist. Dennoch reicht die volle Punktzahl in den meisten Kategorien aus, um den engen Konkurrenten Kopenhagen vom ersten Platz zu verdrängen.