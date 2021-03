Moskau im Winter: zauberhafte Vielfalt

Schnee und glitzernder Frost verwandeln Moskau im Winter in einen zauberhaften Ort. Selbst an den kältesten Tagen gibt es in Russlands Hauptstadt viel zu entdecken.

Grüne Oase im Herzen der Stadt

Der Sarjadje-Park liegt mitten im Stadtzentrum am Ufer der Moskwa, unmittelbar neben dem Roten Platz. Er wurde am 9. Oktober 2017, am Tag des 870-jährigen Moskau-Jubiläums. Der Park greift die vier Vegetationszonen Russlands auf: Tundra, Steppe, Wälder und Auen. Außerdem gibt es einen Konzertsaal, ein Amphitheater, eine Eishöhle sowie ein unterirdisches Museum.

"Im winterlichen Moskau kann man in die Vergangenheit eintauchen, den Traditionen nachspüren, die russische Seele fühlen und gleichzeitig eine modern, dynamische Stadt erleben", so Fremdenführerin und Historikerin Alena Krugovaya.

Zauber des Moskauer Winters

Im Zarizyno-Schlosspark (Ort der Zarin) im Süden der Stadt spürt man den Zauber des Moskauer Winters. Im 18. Jahrhundert soll Katharina die Große beim Vorbeifahren von der Schönheit des Geländes so beeindruckt gewesen sein, dass sie das Landgut kaufte.

"In Moskau ist im Winter unglaublich viel los. Es gibt viele Orte, wie die größte Eisbahn der Stadt, an denen man die Kälte genießen kann", weiß euronews-Reporterin Galina Polonskaya. Beim Schlittschuhlaufen kann man Meisterwerke der sowjetischen Architektur bewundern.

Im Ausstellungszentrum der Errungenschaften der Volkswirtschaft ist der Raumfahrtpavillon ein Besuchermagnet. Dort steht ein originalgetreues Modell der MIR-Raumstation. Es wurde zur Ausbildung der Kosmonauten genutzt.

Moskau bei Nacht: ein glitzerndes Lichtermeer

Bei Nacht verwandelt sich Moskau im Winter in ein glitzerndes Lichtermeer. Die Eislaufbahn sowie Boulevards, Straßen und Parks sind kunstvoll erleuchtet – und können es durchaus mit dem Sternenhimmel aufnehmen.

Auf der Online-Plattform RussPass findet man weitere Inspirationen für eine Reise nach Moskau oder Russland. Außerdem kann man seinen Aufenthalt planen bzw. Aktivitäten buchen.