ChatGPT ist auf dem Vormarsch. Das hochmoderne Tool für künstliche Intelligenz wird unsere Arbeitswelt wahrscheinlich revolutionieren. Aber was ist, wenn es um die angenehmen Dinge des Lebens geht?

Der Bot soll bei allem helfen können, von der Zusammenstellung einer Playlist bis zur Reiseplanung. Euronews Travel hat das getestet und ChatGPT gebeten, eine zweiwöchige Reise durch Europa zu planen, bei der Geld keine Rolle spielt. Hier ist das Ergebnis.

Der Urlaub unserer Träume, laut einem Bot

Falls Sie noch nichts von ihm gehört haben: ChatGPT ist ein beliebter Chatbot, der von Open AI entwickelt wurde. Die Nutzer:innen stellen ihm Fragen, und er verwendet massenhaft Daten, um eine einzigartige, individuelle Antwort zu geben. Er "denkt" zwar nicht wie ein Mensch, aber er kommt dem menschlichen Denken bisher am nächsten.

Hier ist unser Gespräch mit dem Bot:

Euronews Travel: “Hallo ChatGPT. Könnten Sie bitte einen Traumurlaub in Europa für mich planen? Ich habe unbegrenzt Geld und die Reise sollte zwei Wochen dauern. Es ist mir egal, wohin ich fahre und was ich mache. Das können Sie entscheiden."

ChatGPT: “Hallo, Ich helfe Ihnen gerne, Ihren Traumurlaub in Europa zu planen. Mit unbegrenztem Geld und zwei Wochen Zeit zum Reisen gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Hier ist ein Vorschlag für eine Reiseroute:

ChatGPT: "Tag 1-3: Paris, Frankreich

Beginnen Sie Ihre Reise in der Stadt der Liebe. Besuchen Sie den Eiffelturm, den Louvre, Notre Dame und Montmartre. Genießen Sie Wein und Käse in einem Café oder machen Sie eine Flussfahrt auf der Seine."

Euronews Travel: CHAT-GPT ist zwar verliebt, hat aber vielleicht keinen Blick auf die Nachrichten geworfen. In Paris kommt es derzeit zu gewalttätigen Unruhen wegen der Pläne der Regierung, das Rentenalter anzuheben. Außerdem wird die französische Hauptstadt regelmäßig als eines der am meisten überschätzten Reiseziele der Welt eingestuft, während andere Städte in der Rangliste aufsteigen.

Chat GPT: "Tag 4-6: Rom, Italien

Weiter geht es in die Ewige Stadt. Erkunden Sie die antiken Ruinen des Kolosseums und das Forum Romanum, und schlendern Sie durch die Straßen von Trastevere. Vergessen Sie nicht, Eis und Pizza zu probieren, wenn Sie dort sind!"

Euronews Travel: Wenn Sie Ihre Reise nach Italien nicht in die Hände einer Maschine legen möchten, hat Euronews Travel diesen Leitfaden für die Planung des perfekten Rom-Urlaubs zum Jahresende zusammengestellt. Er wurde von einem Menschen geschrieben - versprochen.

"Chat GPT: "Tag 7-9: Barcelona, Spanien

Von Rom aus reisen Sie in die lebhafte Stadt Barcelona. Besuchen Sie die berühmte Sagrada Familia, schlendern Sie die Ramblas entlang und genießen Sie Tapas und Sangria in einer Bar. Machen Sie einen Tagesausflug nach Montserrat, wo Sie eine atemberaubende Aussicht genießen können."

Euronews Travel: ChatGPT wurde bereits häufig kritisiert, für erfundene Dinge bis hin zu Antworten, die Geschlecht, Rasse und Minderheitengruppen diskriminieren. Aber mit Blick auf die Auswahl der Vorschläge, können wir dieser Liste noch ergänzen: Die Antworten sind sehr allgemein. Ein Grund dafür ist, dass sie auf Grundlage von vorhandenem schriftlichem Material erstellt werden. Das bedeutet, dass sie oft unoriginell und, offen gesagt, langweilig sind.

Chat GPT: "Tag 10-12: Amsterdam, Niederlande

Setzen Sie Ihre Reise in die Niederlande fort und erkunden Sie die charmanten Grachten von Amsterdam. Besuchen Sie das Van Gogh Museum, das Anne Frank Haus und das Rijksmuseum. Mieten Sie sich ein Fahrrad und erkunden Sie die Stadt wie die Einheimischen."

Euronews Travel: Sie müssen dafür sorgen, dass ChatGPT mehr über Sie und Ihre Vorstellung von einem "Traumurlaub" erfährt. Amsterdam ist auch als Reiseziel für Drogen und Ausschweifungen bekannt, obwohl die Stadt in letzter Zeit versucht hat, ihr Image aufzupolieren und eine "Stay Away"-Kampagne gestartet hat, um zum Beispiel lästige britische Touristen fernzuhalten.

Chat GPT: "Tag 13-14: Santorin, Griechenland

Beenden Sie Ihre Reise mit einem entspannenden Aufenthalt auf der wunderschönen Insel Santorin. Genießen Sie die atemberaubenden Sonnenuntergänge, schwimmen Sie im klaren blauen Wasser und machen Sie eine Bootstour um die Insel. Das ist die perfekte Art, Ihr europäisches Abenteuer zu abzurunden.

Euronews Travel: Santorin ist bekannt dafür, dass es dort viele Paare und Hochzeitsreisende gibt, also vielleicht nicht der beste Ort für Alleinreisende ist. ChatGPT beendete unseren Austausch mit einer netten kleinen Verabschiedung:

"Diese Reiseroute ist nur ein Vorschlag und Sie können sie nach Ihren Wünschen anpassen. Mit unbegrenztem Geld können Sie Ihre Unterkünfte frei wählen, private Touren buchen und zusätzliche Stopps zu Ihrer Reiseroute hinzufügen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub!"

Hat Chat GPT eine traumhafte Reiseroute erstellt?

Die Künstliche Intelligenz hat eine halbwegs sinnvolle Reise zusammengestellt, vor dem Hintergrund, dass sie so wenig über uns und unsere Wünsche wusste. Der Besuch dieser drei Hauptstädte und zweier wichtiger touristischer Ziele ist naheliegend, besonders wenn man Europa erst kennenlernen will.

Interessanterweise trat auf halbem Weg zur Antwort ein Netzwerkfehler auf, und wir mussten unsere Frage erneut an die KI senden. Die Antwort, die sie beim zweiten Mal gab, war völlig anders.

Was fehlt? Erstens scheint der Bot der Klimakrise keine Beachtung zu schenken. Er hat sich für eine sehr CO2-intensive Reise entschieden und dabei die Möglichkeiten des flugfreien Reisens nicht in Betracht gezogen. Um fair zu sein: wir haben angegeben, dass unbegrenzt Geld zur Verfügung steht. Aber auch die Reichen sollten in den Genuss des langsamen Reisens kommen können.

ChatGPT ist sehr allgemein geblieben. Die vorgeschlagenen Orte sind ein guter Anfang, aber erfahrene Reisende würden sicher gerne mehr Orte sehen, die noch nicht so bekannt sind.

Vor allem aber ging der Bot davon aus, dass die Menschen seine roboterhafte Effizienz teilen: Solch ein Reise-Marathon würde wohl die meisten von uns erschöpft zurücklassen. Zeit, ein Reiseziel wirklich kennenzulernen, bleibt nicht. Aber weil ChatGPT ja jedes Mal eine andere Antwort gibt, kann der Urlaub bei einer eigenen Anfrage ganz anders aussehen.