Von Euronews Travel

Auf dem Flughafen von Madeira wurden Flüge gestrichen, und es gilt eine Reihe von Wetterwarnungen.

Reisende auf dem Weg nach Spanien und Portugal müssen mit starkem Regen und Wind durch den Sturm Oscar rechnen.

Das britische Außenministerium hat Urlauber:innen, die auf die Kanarischen Inseln reisen wollen, gewarnt, dass von Montag, dem 5. Juni, bis Donnerstag, dem 8. Juni, auf den Kanarischen Inseln mit turbulentem Wetter zu rechnen ist.

Auch die spanische Wetterbehörde (AEMET) und das portugiesische Institut für Meer und Atmosphäre (IMPA) haben entsprechende Wetterwarnungen herausgegeben.

"Sie sollten sich vor Ihrer Reise bei Ihrem Reiseveranstalter oder Unterkunftsanbieter erkundigen und die Anweisungen der örtlichen Behörden befolgen", so das Auswärtige Amt in London.

Der Sturm soll bis Mittwoch anhaltenden Regen bringen und dann über den Atlantik nach Norden in Richtung Großbritannien ziehen. Dort wird das Sturmsystem im Laufe der Woche Temperaturen von bis zu 30 Grad bringen.

Warnstufe Rot für die Küste und die Berge Madeiras

Die portugiesische Insel Madeira ist bereits vom Sturm Oscar heimgesucht worden. Nach Angaben von Aeroportos de Portugal wurden am Montag 28 Flüge gestrichen oder 12 umgeleitet. Einige wenige Flugzeuge konnten am Dienstag auf dem Flughafen Cristiano Ronaldo in Funchal landen, aber viele wurden aufgrund des Wetters gestrichen.

Die Flughafenvereinigung teilte mit, dass die Schalter für das Catering und den Airline-Service während des Sturms außerhalb der üblichen Zeiten zur Verfügung stehen werden. Die Teams im Terminal werden den vom Unwetter betroffenen Fluggästen zur Seite stehen.

Das sonst so sonnige Madeira ist bereits vom Unwetter betroffen. Canva

Der portugiesische Wetterdienst IMPA hat eine rote Warnung vor "starkem und anhaltendem" Regen in den südlichen und küstennahen Gebieten von Maderia ausgegeben. Er hat auch eine Warnung für die Berge der Insel herausgegeben, wo Windgeschwindigkeiten von 110 km/h auftreten können.

Starke Winde und Regenfälle auf La Palma und Teneriffa

Die Kanarischen Inseln werden auch in dieser Woche von starken Winden und heftigen Regenfällen heimgesucht werden. Die westlichsten Inseln werden am stärksten betroffen sein, aber auch größere, beliebte Reiseziele wie Teneriffa und Gran Canaria könnten mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 88 km/h betroffen sein.

Lanzarote und Fuerteventura werden von dem Sturm zwar nicht so stark betroffen sein, aber dennoch mit heftigen Regenfällen rechnen müssen.

Der spanische Wetterdienst AEMET gab am 6. Juni orangefarbene Wetterwarnungen wegen Windböen bis zu 90 km/h für La Palma und La Gomera heraus. Für alle anderen Inseln, außer Fuerteventura, gelten gelbe Warnungen vor Regen und Wind. Außerdem besteht an einigen Orten die Gefahr hoher Wellen und örtlicher Überschwemmungen.