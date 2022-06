An vielen Stränden der Welt ist es nichts Besonderes, aber diese Surf-Show im Gaza-Streifen ist die erste ihrer Art. Denn Surfboards dürfen nicht in die palästinensische Enklave eingeführt werden. Die Bretter, die die Surfer benutzen, sind alt und müssten repariert werden, so einer der Organisatoren. Aber davon wollte man sich nicht abhalten lassen, um diesen "schönen Sport" auch in Gaza auszuüben. Für die Teilnehmer der Show ist Surfen ein Hobby.