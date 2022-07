no comment

Beim Ringwettkampf Kirkpinar in der Nähe der türkischen Stadt Edirne wird seit 1360 gekämpft. Jedes Jahr wird Ende Juni der Meister gekürt. Die Körper der Kämpfer sind in Olivenöl getränkt, dadurch hat der Gegner kaum Zugriff. In diesem Jahr gewann Cengizhan Simsek. Die Veranstaltung gehört zum UNESCO-Welterbe.