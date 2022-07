Einsatzkräfte an der französischen Atlantikküste mussten nach Angaben der Präfektur der Gironde 6000 Menschen vor sich ausbreitenden Flammen in Sicherheit bringen. Am Mittwochmorgen wurden bei Teste-de-Buch südlich der Großstadt Bordeaux fünf Campingplätze sicherheitshalber geräumt. In dem Gebiet wurden Temperaturen von 37 Grad und höher erwartet.