Der Urlaub endete nicht wie gewünscht: In Valhelhas in der Mitte Portugals musste ein Zeltplatz aufgrund von Waldbränden geräumt werden. Die Anlage liegt in der Nähe des Naturschutzgebietes Parque Natura da Serra da Estrela. In dem Gebiet sind bisher rund 16 000 Hektar Land verbrannt, das geht aus Daten des europäischen Wetterbeobachtungssystems Copernicus hervor.