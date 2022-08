Im Osten der Ukraine sind bei massiven russischen Raketenangriffen nach ukrainischen Angaben am Mittwochabend und Donnerstagmorgen mindestens elf Menschen in der Region Charkiw getötet und 40 verwundet worden. Die russischen Streitkräfte teilten mit, bei einem Angriff auf ein Lager ausländischer Söldner seien dort 90 Menschen getötet worden. Von ukrainischer Seite gab es dazu keine Informationen. Am Donnerstag wurde die Suche am Ort des Raketeneinschlags fortgesetzt.