Der Sarg von Königin Elisabeth II. wurde in der St.-Giles-Kathedrale in Edinburgh aufgebahrt. Laut der schottischen Regionalregierung kamen 26,000 Menschen, um sich von ihrer Queen zu versabschieden und ihr die letzte Ehre zu erweisen. Die Menschen standen viele Stunden an, auch über Nacht. Am Sonntag war der Sarg der Queen nach Edinburgh überführt und am Montag mit einem Trauermarsch, an dem auch König Charles III. und seine Geschwister zu Fuß teilnahmen, in die Kathedrale in der schottischen Hauptstadt gebracht worden. Queen Elisabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben.