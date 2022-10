In der indonesischen Hauptstadt Djakarta ist der mehr als 120 Toten des Stadionunglücks gedacht worden. In der Stadt Malang im Osten der Insel Java kam es nach dem Spiel zwischen dem FC Arema und Persebaya Surabaya zu Ausschreitungen. Menschen stürmten auf den Platz, Gewalt brach aus. Die Polizei griff ein, setzte Tränengas ein, um die Menschen zurückzudrängen. Um sich in Sicherheit zu bringen, strömten viele in Richtung eines Ausgangs. Dieser verstopfte, Menschen wurden niedergetrampelt und kamen zu Tode.