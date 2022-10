Überlebende, Familien, Freundinnen und Freunde der Opfer haben sich auf der indonesischen Ferieninsel Bali versammelt, um des 20. Jahrestages eines Bombenanschlags zu gedenken. 202 Menschen, überwiegend ausländische Touristinnen und Touristen, darunter 88 aus Australien und sieben aus den USA, wurden damals getötet.

Bei einem Gottesdienst an der Gedenkstätte in Kuta wurde eine traditionelle indonesische Aufführung zu Ehren der Opfer und der Überlebenden dargeboten

"Jedes Jahr an diesem Tag herrscht in unseren beiden Ländern eine kurze Stille, in der wir gemeinsam trauern, nachdenken und uns erinnern", sagte der australische Vizeminister für auswärtige Angelegenheiten, Tim Watts, in seiner Ansprache während des Gottesdienstes.

Er fügte hinzu, dass die Beziehungen zwischen Indonesien und Australien stärker seien als je zuvor.

Die Überlebenden kämpfen noch immer mit dem Trauma der Samstagnacht im Oktober 2002, als eine Autobombe im Sari Club und eine fast zeitgleiche Selbstmordbombe im nahe gelegenen Paddy's Pub explodierten.

Diese Nacht hat sich in das nationale Gedächtnis vieler Menschen in Indonesien und in Australien eingebrannt.

Nach dem Anschlag war es in dem belebten Touristenviertel eine Zeit lang ruhig. Der ehemalige Sari Club ist jetzt ein leerstehendes Grundstück, während der Paddy's Pub 100 Meter von seinem ursprünglichen Standort entfernt wieder in Betrieb genommen wurde.

Weniger als 50 Meter vom Ort der Bombardierung entfernt steht ein Denkmal, auf dem die Namen der getöteten Menschen eingraviert sind.

Angehörige der Opfer kommen regelmäßig, um hier zu beten und Blumen, Kerzen oder Fahnen mit Fotos ihrer Angehörigen niederzulegen.

Der Anschlag von 2002 wurde von Selbstmordattentätern der Al-Qaida-nahen Gruppe Jemaah Islamiyah verübt.

Er löste eine Welle der Gewalt im bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt aus.