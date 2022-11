no comment

Londons berühmter botanischer Garten Kew hat seine festliche Weihnachtsbeleuchtung eröffnet: Eine Lichtshow aus 22 künstlerischen Installationen, die man bei Nacht besuchen kann.

"Zwischen diesen Kunstwerken wird die Sammlung hier in Kew Gardens beleuchtet, so dass wir die Landschaft nutzen, um die Schönheit der Natur in der Dunkelheit und im Winter zu zeigen", berichtet Daire Basra, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Gärten.

Zum zehnten Jahrestag hofft Christmas at Kew auf ein "etwas normaleres Jahr", nachdem die letzten zwei Ausgaben von der Covid-Pandemie betroffen waren.