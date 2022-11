Teilnehmende aus 20 verschiedenen Ländern haben sich in der mexikanischen Stadt León versammelt, um an der 21. Ausgabe des jährlichen Internationalen Ballonfestivals teilzunehmen.

Mehr als 200 farbenfrohe Heißluftballons stiegen am ersten Tag des Festivals in die Luft, einer sogar in Form einer Rakete. Das Spektakel im Zentrum Mexikos dauerte vier Tage und hatte bereits am 18. November begonnen.