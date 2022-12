no comment

Kroatische und argentinische Fußballfans freuen sich auf das Halbfinalspiel im Lusail Stadion in Katar. Sie wissen noch nicht, dass in ein paar Stunden das kroatische Team von den Argentiniern besiegt wird. Manche Argentinier tragen ein T-Shirt mit dem Gesicht von Superstar Lionel Messi. Er wird in der 34. Minute beim Elfmeterschuss das erste Tor für Argentinien holen.