Aurora borealis: Beeindruckende Nordlichter über Lappland

Diese beeindruckenden Nordlichter sind über Rovaniemi in Lappland - im Norden von Finnland aufgenommen worden. Die auch als Polarlichter bekannte Erscheinung heißt wissenschaftlich Aurora borealis.

Ein starker geomagnetischer Sturm hat die Erde infolge einer Instabilität in der Sonnenatmosphäre getroffen. Das Phänomen führte zu hellen und bunten Farbexplosionen am Himmel Nordfinnlands. Polarlichter werden durch die Wechselwirkung von Sonnenplasma oder -fackeln mit Gas in der Atmosphäre verursacht. Dadurch wird das Licht in bunten Wellen über den Himmel verteilt.

Auf der südlichen Erdhalbkugel tritt das Phänomen übrigens auch auf - und wird dort als Südlichter oder Aurora australis bezeichnet.

In der Nähe der Nordpol - in Alaska, Kanada, Finnland, Island und Norwegen - kommt das Himmelsspektakel allerdings viel häufiger vor.

Rovaniemi ist übrigens eine Stadt mit etwa 60.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und gilt als die Heimat des Weihnachtsmannes. Die Region ist auch bei internationalen Touristinnen und Touristen beliebt.