Kolumbien: Sie wollen den Stierkampf abschaffen

Sie hatten sich stilisierte rote Stierköpfe aufgesetzt, die nackten Oberkörper waren mit roter Farbe bemalt. Stierkampf ist in Kolumbien Teil der Landeskultur, aber umstritten. In Bogota forderte eine Tierschutzgruppe die Abschaffung des ungleichen Kampfes zwischen Mensch und Tier. Das kolumbianische Parlament befasst sich mit dieser Forderung. Die Senatorin Andrea Padilla Villarraga schloss sich dem Protest an.