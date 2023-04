Papst Franziskus sorgt sich an Ostern um Kriege und Konflikte

Vor rund 100.000 Gläubigen auf dem Petersplatz im Vatikan hat der Papst vor allem seine Sorge über die internationalen Kriege und Konflikte geäußert. Der Jesuit aus Argentinien sprach von seiner "tiefen Besorgnis" über die Anschläge der vergangenen Tage im Nahen Osten, die seiner Meinung nach den "Dialog" zwischen Israelis und Palästinensern vor dem Hintergrund der zunehmenden Gewalt in der Region gefährden.

Wie im Jahr 2022 sprach Papst Franziskus in seiner Botschaft auch den Krieg in der Ukraine an. "Tröste die Verwundeten und diejenigen, die Angehörige durch den Krieg verloren haben, und sorge dafür, dass die Gefangenen sicher zu ihren Familien zurückkehren können", sagte er, wobei er sich wahrscheinlich an Gott wandte, bevor er die internationale Gemeinschaft konkreter dazu aufforderte, "diesen Krieg und alle Konflikte, die die Welt mit Blut beflecken, zu beenden".

Das Oberhaupt der 1,3 Milliarden Katholiken und Katholikinnen zeigte sich zudem besorgt über "den Libanon, der noch auf der Suche nach Stabilität und Einheit ist", Tunesien und seine "sozialen und wirtschaftlichen Probleme", die "schwere sozio-politische und humanitäre Krise" in Haiti und die "Opfer des internationalen Terrorismus" in Burkina Faso, Mali, Mosambik und Nigeria. Er erinnerte auch an die Opfer des Erdbebens vom Februar in der Türkei und in Syrien, bei dem über 56.000 Menschen ums Leben kamen und Schäden in Höhe von über 100 Milliarden Euro verursacht wurden.