Waldbrand in Südkorea: Schwere Gebäudeschäden

In Gangneung im Nordosten Südkoreas ist ein Waldbrand ausgebrochen. Mindestens 44 Gebäude wurden zerstört und 300 Menschen in Notunterkünfte gebracht. Mehr als 700 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Starker Wind facht die Flammen an. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol ordnete den Einsatz aller verfügbaren Kräfte ein.