New York City: Parkhaus in Manhattan eingestürzt

In New York City, in Manhattan, ist ein Parkhaus eingestürzt. Zum Zeitpunkt des Einsturzes im Finanzviertel befanden sich nach Angaben der Behörden mehrere Menschen in dem Gebäude. Zunächst wurde von einer getöteten Person berichtet, mehrere Menschen seien verletzt worden.

In New York City, in Manhattan, ist ein Parkhaus eingestürzt. Zum Zeitpunkt des Einsturzes im Finanzviertel befanden sich nach Angaben der Behörden mehrere Menschen in dem Gebäude. Zunächst wurde von einer getöteten Person berichtet, mehrere Menschen seien verletzt worden.