Erschöpft und erleichtert: Tausende Menschen aus dem Sudan evakuiert

Tausende Diplomaten und ausländische Staatsbürger wurden in den vergangenen Tagen aus dem umkämpften Sudan evakuiert. Die meisten von ihnen waren seit dem Ausbruch der Gewalt am 15. April in ihren Häusern im Sudan eingeschlossen und konnten das Land nicht verlassen, auch weil der Flughafen der Hauptstadt Khartoum geschlossen war und teilweise unter Beschuss stand.