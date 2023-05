Queer in Cannes: Kurz-Western von Pedro Almodóvar feiert Premiere

Die Hauptrollen in dem Western übernahmen Ethan Hawke und Pedro Pascal. Der Streifen wurde unter anderem in der spanischen Provinz Almeria gedreht, wo auch der legendäre Regisseur Sergio Leone Werke wie "Spiel mir das Lied vom Tod" produzierte. Am 26. Mai ist der Filmstart in spanischen Kinos.

