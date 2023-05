Ukrainischer Soldat: Beisetzung nach mehr als 10 Monaten

no comment

Ein Angehöriger des Asow-Regiments, Wladislaw Shelomienko, wird auf einem Friedhof in Charkiw beigesetzt. Er war bereits im Juli 2022 gestorben, im Alter von 62 Jahren. Damals war ein Gefängnis in Oleniwka, einer Siedlung in der von Moskau unterstützten Volksrepublik Donezk, beschossen worden.