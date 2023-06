Die Fischer von Valparaiso feiern ihren Schutzpatron

"Dieses Fest ist eine Gelegenheit, dem heiligen Petrus zu danken und ihn zu bitten, auf uns aufzupassen, wenn wir aufs Meer fahren, und uns Fisch in Hülle und Fülle zu geben."

José Ortiz, Fischer

"Zunächst einmal ist es faszinierend, die Tänze zu sehen, vor allem, wenn man gläubig ist, den heiligen Petrus zu sehen."

Gloria Rojas, Hausfrau

Eigentlich war sein Name Simon, aber Jesus nannte seinen Jünger Petrus. Geboren in Betsaida lebte er als Fischer am See Genezareth.

Er gilt als Patron der Päpste, Fischer, Fischhändler, Schiffer, Schiffbrüchigen, Netzmacher, Walker, Tuchweber, Steinhauer, Ziegelbrenner, Brückenbauer, Töpfer, Schmiede, Schlosser, Bleigießer, Uhrmacher, Schreiner, Glaser, Papierhändler, Metzger, Büßer, Beichtenden, Jungfrauen und hilft auch gegen gegen Besessenheit, Fallsucht, Tollwut, Fieber, Schlangenbiss, Fußleiden und Diebstahl.