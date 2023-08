Proteste in Washington: Trump mit Hitlerbärtchen oder Heiligenschein

Sie halten Bilder von Donald Trump mit Hitlerbärtchen und Parolen wie "Sperrt ihn weg!". Oder sie schwenken Transparente mit "Trump oder Tod" und skandieren "Free Trump!".

Sowohl Gegner als auch Fans des ehemaligen US-Präsidenten hatten sich vor dem Bundesgericht in Washington D.C. versammelt, wo Trump angeklagt ist und persönlich zu seiner Anklageverlesung erscheinen musste.

Ein Präsident auf der Anklagebank. Der Vorgang ist einmalig in der US-Geschichte. Trump plädierte auf "nicht schuldig" in vier Anklagepunkten, darunter Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten. Ihm wird vorgeworfen, sich dreist mit Verbündeten verschworen zu haben, um Unwahrheiten zu verbreiten und Intrigen auszuhecken, die seine Wahlniederlage gegen Präsident Joe Biden ungeschehen machen sollten.

"Ich bin hier, weil wir sieben Jahre lang darauf gewartet haben, dass die Gerechtigkeit für das, was der ehemalige Präsident getan hat, endlich ins Rollen kommt", sagte eine Frau vor dem Gerichtsgebäude.

"Trump wird weitermarschieren", sagte einer seiner Unterstützer. "Er wird wahrscheinlich noch beliebter werden. Allein diese Szene hier wird ihn noch beliebter machen", sagte er.

Die nächste Anhörung wurde für den 28. August angesetzt, nur wenige Tage nach der ersten Debatte der republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen 2024.