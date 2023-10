Keine sicheren Zuflichtsorte für Menschen im Gazastreifen

Die israelischen Luftangriffe nach den Hamas-Angriffen vom vergangenen Samstag setzen dem dicht bevölkerten Gazastreifen schwer zu. Israel greift auch vom Meer aus an, wie das UN-Nothilfebüro OCHA am Donnerstag mitteilte. Insgesamt hätten schon 40.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, doch sie können sich kaum vor den Angriffen aus Israel in Sicherheit bringen. Viele fliehen zu Verwandten in andere Stadtteile. Flächenmäßig ist der Gazastreifen nur geringfügig größer als München.

Seit den Angriffen der Hamas hat Israel den Gazastreifen abgeriegelt. Dort gibt es weder Strom, noch Trinkwasser. Auch Treibstofflaster dürfen nicht in den Grenzstreifen einfahren. Eine humanitäre Katastrophe kündigt sich an.

Israels Energieminister Israel Katz hat die Wiederaufnahme der seit Tagen unterbrochenen Grundversorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen an die Freilassung der israelischen Geiseln in Hand der islamistischen Hamas geknüpft. "Kein Stromschalter wird umgelegt, kein Wasserhahn geöffnet und kein Treibstofflaster fährt rein, bis die israelischen Geiseln nach Hause zurückgekehrt sind", schrieb Katz am Donnerstag auf der Plattform X (vormals Twitter).

Ägypten hat versprochen, seine Grenze für UN-Hilfstransporte offen zu halten. Allerdings sah sich das Land gezwungen, wegen israelischen Beschusses seinen einzigen Grenzübergang zum Gazastreifen zu schließen.