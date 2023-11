Keine Angst vorm Knast: JUST STOP OIL protestiert in London weiter

In London setzen Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "JUST STOP OIL" ihre Proteste fort.

Die Anfang 2022 gegründete Organisation Just Stop Oil fordert ein Ende weiterer Öl- und Gasförderung in der Nordsee.

Die Gruppe hat zahlreiche Proteste organisiert, die darauf abzielten, Veranstaltungen, Institutionen oder Aspekte des täglichen Lebens zu stören, was dazu führte, dass zahlreiche Aktivist:innen verhaftet wurden und mehr als 100 ins Gefängnis kamen.

Für ihre jüngste Demonstrationsphase hat die Gruppe in den kommenden Wochen einen Langsammarsch in London "in noch nie dagewesenem Ausmaß" angekündigt.

"Die Unterstützer von Just Stop Oil sind bereit, heute und jeden Tag bis zur Verhaftung zu marschieren, bis die Polizei Maßnahmen ergreift, um die wirklichen Kriminellen zu verfolgen - die Menschen, die neue Öl- und Gasvorkommen ermöglichen", so ein Sprecher in einer Erklärung.

Unabhängig davon müssen die Mitglieder von Just Stop Oil, die entgegen einer einstweiligen Verfügung auf der Londoner Umgehungsstraße M25 protestiert hatten, zunächst nicht hinter Gitter.

Ein Richter des High Court in London verhängte gegen Theresa Norton, 65, und Mair Bain, 36, Haftstrafen von 80 bzw. 40 Tagen, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden, was bedeutet, dass sie keine Gefängnisstrafe verbüßen müssen, wenn sie nicht erneut straffällig werden.