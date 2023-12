Im weit entfernten Chile sind Palästinenser wütend auf die USA

Selbst im weit entfernten Chile in Südamerika haben Hunderte Menschen mit palästinensischen Flaggen für einen Waffenstillstand im Gazastreifen demonstriert. Die palästinensische Gemeinde Chiles und ihre Unterstützer kritisierten vor der US-Botschaft in Santiago die Entscheidung der USA. Die Vereinigten Staaten hatten am Freitag im Sicherheitsrat ihr Veto gegen eine Resolution eingelegt, in der ein humanitärer Waffenstillstand gefordert wurde.

Selbst im weit entfernten Chile in Südamerika haben Hunderte Menschen mit palästinensischen Flaggen für einen Waffenstillstand im Gazastreifen demonstriert. Die palästinensische Gemeinde Chiles und ihre Unterstützer kritisierten vor der US-Botschaft in Santiago die Entscheidung der USA. Die Vereinigten Staaten hatten am Freitag im Sicherheitsrat ihr Veto gegen eine Resolution eingelegt, in der ein humanitärer Waffenstillstand gefordert wurde. Der Widerstand der USA gegen einen Waffenstillstand kann "nicht ungestraft bleiben", sagte Wadya Nazarala Mohor, ein in Chile lebender Palästinenser. Ein Wasserwerfer der Polizei versuchte, die Menge vor der Botschaft zu zerstreuen. Im Gazastreifen setzt Israel seine Militäroffensive im Gazastreifen fort. Die Bereitschaft zu Gesprächen über einen Waffenstillstand ist nach Angaben von Vermittler Katar geringer denn je. Laut des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza sind seit Beginn des Krieges mehr als 17.700 Palästinenser getötet worden, etwa zwei Drittel davon Frauen und Kinder.