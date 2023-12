Video. Bangen um verletzte Angehörige – Szenen vor Krankenhaus in Rafah

no comment

AP-Reporter Mohammad Jahjooh hat die Szenen vor einem Krankenhaus in Rafah im Süden des Gazastreifens festgehalten. Kurz zuvor war bei einem israelischen Luftangriff eine Rakete in ein Wohnhaus eingeschlagen – rund 200 Meter von dem Krankenhaus entfernt. Die Verletzten wurden von Angehörigen in die Einrichtung gebracht. Viele bangten um das Leben ihrer Liebsten.