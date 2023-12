Video. Prosit 2024! Traditionelles Feuerwerksspektakel in Sydney

Sydney hat das neue Jahr mit dem traditionellen Feuerwerk über der Sydney Harbour Bridge begrüßt.

Australien gehört zu den ersten Nationen, die das Jahr 2024 einläuteten. Der Jahreswechsel wird vielerorts überschattet von den anhaltenden Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung war die Sydney Harbour Bridge der Mittelpunkt des berühmten Mitternachtsfeuerwerks und einer Lichtshow, die sich jedes Jahr rund 425 Millionen Menschen weltweit ansahen.

In ganz Sydney sind mehr Polizisten als je zuvor im Einsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten, da mehr als eine Million Menschen – das entspricht einem Fünftel der Stadtbevölkerung – am Hafenufer zusammenkommen, um die besten Aussicht zu genießen, teilte die Regierung des Bundesstaates New South Wales mit.

Viele Nachtschwärmer campierten seit Sonntagmorgen an den besten Aussichtspunkten.

Die Uferpromenade war Schauplatz hitziger pro-palästinensischer Proteste, nachdem als Reaktion auf den Angriff der Hamas, der den Krieg auslöste, am 7. Oktober die Segel des Opernhauses von Sydney in den Farben der israelischen Flagge beleuchtet worden waren.