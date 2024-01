Video. Wikingerboot in Flammen: Feier des nordischen Erbes

Hunderte von Fackelträgern haben am Dienstag in der Hauptstadt der Shetland Inseln, in Lerwick, die Replik eines Wikingerbootes angezündet. Mit großem Hallo ging das Schiff in Flammen auf. Damit feiern die Einwohner das nordische Erbe der Inseln.

