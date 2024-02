Video. Kölner Karnevalwagen: Ein besorgter Selenskyj oder Scholz als Faultier

no comment

Köln: Ein besorgter ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz als Faultier oder der russische Präsident Wladimir Putin mit einem Holzbrett vor dem Kopf und einer Atombombe in der Hand – das sind nur einige der Festwagen, die am Rosenmontagszug in Köln bestaunt werden können.