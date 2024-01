Von Euronews mit AP

🎭 In diesem Jahr ist der Karneval von Venedig dem wohl berühmtesten Sohn der Stadt gewidmet: Marco Polo.

In Venedig hat an diesem Wochenende der Karneval begonnen.

Da der erste Tag mit dem Holocaust-Gedenktag zusammenfiel, war die Stimmung in der nebligen Lagunenstadt eher gedrückt.

Offizieller Start 2024 am 3. Februar

Offiziell eröffnet wird der Karneval von Venedig am 3. Februar, und die Festivitäten enden am 13. Februar 2024. Die Webseite Viva Italia schreibt zum Programm, dass am kommenden Wochenende erst 12 Mädchen in Renaissance-Kostümen auftreten - und dass am Sonntag, dem 4. Februar 2024, der traditionelle Engelsflug vom Campanile San Marco auf dem Markusplatz stattfindet.

Gleichzeitig setzt Venedig Beschränkungen in Kraft, um den Massentourismus einzudämmen.

Karneval feiert 700. Geburtstag von Marco Polo

In diesem Jahr ist der Karneval Marco Polo gewidmet, dem wohl berühmtesten Bürger Venedigs. Italien feiert 2024 den 700. Todestag des Sohns einer venezianischen Händlerfamilie unter dem Motto "In Richtung Osten: Die außergewöhnliche Reise von Marco Polo". Die Berichte seiner Asienreisen haben Marco Polo - der von 1254 bis 1324 gelebt haben soll - weltweit berühmt gemacht.