Video. Angriffe ohne Ende: Viele Tote Zivilisten in Rafah und Gaza-Stadt

Palästinenser trauerten am Freitag und nahmen Abschied von Verwandten und Freunden, die bei israelischen Luftangriffen in zwei Städten des Gazastreifens getötet wurden. In Rafah, der Heimat von mehr als einer Million Vertriebenen, wurden bei den Angriffen am Donnerstagabend 16 Menschen getötet, wie die Behörden des Najjar-Krankenhauses mitteilten, in dem einige der Opfer behandelt wurden.

Unter den Toten war auch die Tochter von Yasser Abu Moammar. Als er die Explosion hörte, versuchte er, seine Frau und eines seiner Kinder mit seinem eigenen Körper zu schützen.

Minuten später stellte er fest, dass seine Tochter unter den Trümmern eines Gebäudes lag, das durch den Einschlag eingestürzt war. "Kurz darauf, als es ruhig wurde, stellte ich fest, dass das vierstöckige Gebäude ihres Großvaters zerstört war und dass sich meine beiden Töchter dort befanden", sagte er. "Meine Tochter Hind liegt auf der Intensivstation des Europäischen Krankenhauses, und meine Tochter Aya - möge Gott ihr gnädig sein", fügte er hinzu.

Die Bomben erreichten auch das Zentrum des Gazastreifens, wo am frühen Freitag sechs Menschen in Maghazi getötet wurden. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den letzten 24 Stunden 71 Menschen getötet, womit sich die Gesamtzahl der Toten seit dem 7. Oktober auf 32.623 erhöhte.