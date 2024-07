Video. Hitzewelle mit 54° C in Kalifornien - Schnee in Argentinien

No Comment

In Argentinien ist die Armee im Einsatz, um landwirtschaftliche Betriebe mit Tierfutter zu versorgen, die seit dem Beginn der Schneestürme Ende Juni von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten waren. Etwa 700.000 Schafe und etwa 20.000 andere Nutztiere, die wegen sehr viel Schnee keinen Zugang mehr zu Nahrung haben, können von den Lieferungen profitieren. In El Calafate in Patagonien sollen die Soldaten auch Verkehrswege vom Schnee freiräumen.