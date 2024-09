Video. Jahrhunderthochwasser in Tschechien

In Tschechien, Rumänien, Österreich und Polen hat das Wasser am Sonntag zahlreiche Ortschaften überflutet. In Tschechien haben die Behörden für rund 100 Orte die höchste Hochwasserwarnstufe ausgerufen. Im ganzen Land waren rund 260.000 Haushalte vorübergehend ohne Strom. Der Grund dafür: Heftiger Regen und das darauffolgende Hochwasser.

In Tschechien war der Nordosten des Landes besonders betroffen. In der Stadt Jeseník waren die Straßen unter Wasser, mehrere Häuser stürzten ein, zahlreiche Menschen mussten aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. Einige Menschen mussten mit Militärhubschraubern evakuiert werden.

Auch eine Reihe von Brücken und Straßen wurden schwer beschädigt. Auf vielen Straßen kam der Verkehr zum Erliegen, auch auf der wichtigen Autobahn D1.

Nun erinnert man sich in Tschechien an die Hochwasserkatastrophe vom August 2002. Damals stieg die Moldau in Prag über die Ufer. Die historische Altstadt wurde überflutet, 17 Menschen verloren ihr Leben.

Demnächst könnten Slowakei und Ungarn vom Hochwasser betroffen sein, Deutschland bereitet sich ebenfalls verstärkt auf Unwetter und Hochwasser vor.