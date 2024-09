Video. Marsch für religiöse Freiheit in Rio de Janeiro

Anhänger verschiedener religiöser Traditionen haben am Sonntag am berühmten Copacabana-Strand von Rio de Janeiro für die Religionsfreiheit in Brasilien demonstriert. In dem südamerikanischen Land haben sich die Fälle der Intolarenz in den vergangenen sechs Jahren verdoppelt.

Hunderte Männer, Frauen und Kinder aus mehr als einem Dutzend Glaubensgemeinschaften nahmen an der Veranstaltung teil, die als Marsch zur Verteidigung der Religionsfreiheit bekannt ist. Viele der Teilnehmer waren Anhänger afro-brasilianischer Religionen, die in letzter Zeit Angriffen von Mitgliedern christlicher Gruppen ausgesetzt waren. Auch der kürzlich ernannte brasilianische Minister für Menschenrechte, Macaé Evaristo, nahm an dem Marsch teil, der bereits zum 17. Mal in Folge stattfand.

"Die große Herausforderung in unserem Land besteht heute darin, die Ungleichheit zu verringern", sagte Evaristo gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Agencia Brasil. "Deshalb ist es für mich sehr wichtig, bei diesem Marsch dabei zu sein, denn die Menschen hier kämpfen für viele Dinge wie menschenwürdige Arbeit und ein Leben ohne Hunger."