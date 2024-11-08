Video. Nachrichten des Tages | 8. November - Morgenausgabe

Brüssel, Meine Liebe?
Von der Wirtschaft über das Klima bis hin zur Rolle der EU im Weltgeschehen beleuchtet diese Talkshow europäische Angelegenheiten und die Themen, die sich auf unser tägliches Leben als Europäer auswirken. Schalten Sie ein, um die Besonderheiten der europäischen Politik zu verstehen
No Comment
Ohne Filter, ohne politische Perspektive, No Comment. Nur die Story ohne Kommentar.
The Big Question
Tiefgehende Gespräche mit Führungskräften aus der Wirtschaft
Water Matters
Wasserressourcen in Europa stehen unter wachsendem Druck. Verschmutzung, Dürren und Überschwemmungen fordern ihren Tribut von unserem Trinkwasser, unseren Seen, Flüssen und Küsten. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch Europa und erfahren Sie, warum es wichtig ist, Ökosysteme zu schützen, wie unser Abwasser besser bewirtschaftet werden kann und entdecken Sie einige der besten Wasserlösungen. Videoreportagen, animierte Erklärungen und Live-Diskussionen - erfahren Sie, warum Wasser wichtig ist, von Euronews.
Climate Now
Wir präsentieren Ihnen die aktuellsten Klimadaten der weltweit wichtigsten Quellen. Wir analysieren Trends und lassen uns die Veränderung der Welt von Experten erklären, die nach neuen Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels suchen.